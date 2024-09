Dos lácteos para chuparse los dedos: el requeixo de A Capela y el queso en Moeche

No solo de mariscos, pan y vino vive el hombre; por eso, en “Tres comarcas para comelas”, el segundo bloque de la exposición “Ferrolterra, onde dá a volta o mar” que Diario de Ferrol mantiene en la plaza de Armas hasta el 30 de septiembre, hay un espacio dedicado a dos derivados lácteos que cobran una relevancia especial en esta zona: el queso y el requeixo, “Dous manxares con festa propia”.



Desde tiempo inmemorial A Capela es tierra propicia para la ganadería y podría ser ese el origen de las leyendas que sitúan ya su famoso requeixo en el siglo X, cuando los campesinos se lo acercaban a San Rosendo durante su estancia en el monasterio de Caaveiro.



No obstante, no fue hasta 1989 cuando el municipio se decidió a honrar a la que se ha convertido en su aportación gastronómica estrella. La Festa do Requeixo es una realidad gracias al Concello y a la Cooperativa Campo Capela, que cada último domingo de agosto ofrecen una degustación multitudinaria —unas 15.000 raciones—, además de múltiples actividades paralelas.



En marzo de 2016, el Concello de Moeche dio un paso adelante y convocó la primera edición de su Feira do Queixo, que recibió el respaldo multitudinario del público que sigue llenando ocho años después la nave del recinto ferial de San Ramón, protagonizando el primer gran reclamo gastronómico de la primavera.



Más de una veintena de queserías participan anualmente en la cita, donde no solo se pueden degustar los mejores quesos elaborados en Galicia —especialmente aquellos que llevan el sello de las comarcas—, sino también otras elaboraciones que llegan desde muchos rincones del mundo. De hecho, desde hace algunos años también acuden a Moeche incluso desde Francia, cuna del queso. Alrededor de la cita se organizan, además, un sinfín de actividades lúdicas para toda la familia y se abren las puertas del emblemático castillo para realizar visitas guiadas.