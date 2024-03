La ‘joya’ de las ferias de Moeche reunirá el fin de semana a 38 queserías y 16 puestos agroalimentarios

Los amantes del queso tienen este fin de semana una cita ineludible en el recinto ferial de San Ramón. Allí tendrá lugar, tanto el sábado –dirigida a profesionales– como el domingo –abierta al público en general–, la ‘joya’ de las ferias modestinas: la VI edición de la Feira do Queixo de Moeche. Este año se celebrará, además, la I Feira estatal de Queixarías Artesás QueRed, la red española que agrupa a más de 300 obradores artesanales.



La sede ferrolana de Afundación acogió este miércoles la presentación del evento, con la presencia, entre otros, de la alcaldesa, Beatriz Bascoy; el diputado de Turismo de la Diputación de A Coruña–organismo que colabora en la organización de la cita–, Xosé Regueira; la concejala modestina y diputada provincial, Cristina García; la edila de Turismo de Ferrol, Maica García; y el responsable de la quesería chantadina Airas Moniz y secretario de QueRed, Xosé Mazaira.



El evento reunirá a 39 queserías de la comarca, Galicia y España junto a 16 puestos de artesanía agroalimentaria. La programación de la cita incluye, también, múltiples actividades para todos los públicos, tales como talleres, música, catas comentadas o showcookings. Su objetivo no es otro que reivindicar las posibilidades de la transformación láctea vinculada “á calidade, aos produtos diferenciados e á sostenibilidade”, destacó la regidora. “Esta feira arrancou no 2016 para amosar a calidade das queixerías artesás, dese queixo que se prepara con moito coidado, con moito mimo, que acaba sendo un produto diferenzado e unha vía de saída moi importante para o sector lácteo”, añadió.





A esto mismo se refirió también el secretario de Quered, que destacó la oportunidad que supone esta feria para conocer diversas maneras de elaborar quesos, así como “un referente para moita xente que ten gandería e que non sabe que facer co leite”, animando al sector gallego “a que transforme o leite, porque hai moitas oportunidades de negocio”.



La representante ferrolana deseó, por su parte, “moito éxito e moitas vendas” a los artesanos participantes, mientras que Regueira reivindicó en su intervención un turismo y una gastronomía basados en productos de alta calidad –algo que la Diputación promueve a través de su marca ‘A Provincia que sabe’–.

Tren do Queixo

Con el fin de facilitar la asistencia al evento, el Concello vuelve a impulsar en colaboración con Renfe el “Tren do Queixo”.

El servicio partirá a las 10.45 horas de la estación de Ferrol con destino a Moeche –los trayectos de vuelta serán a las 14.04, las 17.29 y las 19.19 horas–. El programa de la feria incluye también visitas guiadas al castillo modestino.