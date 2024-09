La actualidad de las comarcas en estos 25 años se repasa en la muestra de Diario de Ferrol

Prosiguen los actos con motivo de las bodas de plata de Diario de Ferrol con la inauguración este miércoles de la muestra, “Ferrolterra, onde dá a volta o mar”, en la que se hace un sucinto repaso de las informaciones y sucesos que marcaron la actualidad de la comarca en estos 25 años y la forma en que se recogió desde las páginas del periódico.



El evento contó con una nutrida presencia de representantes de entidades culturales, deportivas, sociales, municipales, de la Xunta, la Armada, la Guardia Civil, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y la Autoridad Portuaria, entre otros, además de diversos colaboradores que hicieron posible la puesta en marcha de esta exposición que permanecerá en Armas hasta el próximo día 30 de septiembre.



La directora de Diario de Ferrol, Cristina Rodríguez Calvo, fue la encargada de presentar la exposición, haciendo alusión a su marcado carácter gráfico. “Como o xornalismo tamén é imaxe, sirvan unhas poucas fotografías para lembrar que Diario de Ferrol estivo presente en todos estes acontecementos que fixeron das comarcas o que son: exemplo de modernidade, evolución e crecemento, cuns vimbios de tradición, paisaxe e un determinado urbanismo que se foron entretecendo...”.

La directora de Diario de Ferrol durante su intervención | Jorge Meis

Rodríguez Calvo animó a los presentes a “atopar, se non todo, si unha lembranza destes 25 anos de información, un fito que ao longo deste 2024 queremos celebrar con todos vós, cos lectores, por medio de diversas actividades que se levaron a cabo xa, e as que aínda quedan por vir”, en alusión a la reciente gala de aniversario que se celebró en junio en el Jofre y los concursos de dibujo y redacción dirigidos a escolares que se fallarán próximamente.

“Madurez democrática”



Por parte de la Xunta estuvo presente en el acto el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien hizo alarde de su ferrolanía una vez más, terminando su alocución al grito de “Ferrol mola, mola mucho”. Durante su intervención destacó “o traballo e o compromiso dos profesionais deste xornal, así como a súa gran contribución para consolidar a madurez democrática da sociedade galega”.

El responsable de la cartera sanitaria añadió que Diario de Ferrol “é unha peza fundamental da comunidade” y trasladó su deseo de continuidad. También puso en valor ”o seguimento diario que realiza esta cabeceira para presentar á cidadanía a actualidade das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal” y resaltó la importancia que tiene “contar cun medio de comunicación centrado na cidade departamental e na súa contorna, e tamén a capacidade dos medios locais para manter o espírito de pertenza e orgullo do noso”, dijo.



También asistió al acto inaugural la delegada territorial, Martina Aneiros, y el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien subrayó el gran potencial que tienen Ferrol y su comarca, así como el Camino Inglés, con un reflejo casi diario en las páginas del periódico. Cabe destacar que durante el posterior recorrido por la muestra, guiado por la directora, el propio Merelles se sorprendió por su potencial turístico, “un escaparate en si mesma”, añadió.



En nombre del Concello ferrolano tomó la palabra el teniente de alcalde, Javier Díaz, quien hizo alusión al hecho de que “Ferrol é berce de grandes escritores como Torrente Ballester ou grandes pintores como Segura Torrella, berce tamén de grandes mulleres como Concepción Arenal, moi ligada ao xornalismo. A cidade ten unha representación moi importante neste eido e aí o Diario de Ferrol ten moito que dicir”. Asimismo, el concejal animó a la directora de este medio, Cristina Rodríguez Calvo, a seguir “mantendo a vosa premisa: As cousas de aquí contadas desde aquí”, concluyó.

Viaje por cinco lustros



La muestra, que recibe el título de “Ferrolterra, onde dá a volta o mar”, se articula en seis cubos dispuestos de forma transversal en la plaza de Armas, frente al concello, donde se hace un repaso a buena parte de los temas que fueron actualidad durante estos 25 años de historia del periódico.

El acto inaugural comenzó a las 12.00 horas | Jorge Meis

El primero de los paneles –realizando la visita desde el que está más próximo a la calle Rubalcava y concluyendo con el que está más cerca de la calle Tierra– se titula “Do Noroeste para o mundo” y se detiene en cuestiones como la fuerza del paisaje y entornos naturales de relevancia como las Fragas do Eume, Estaca de Bares, Garita de Herbeira, el Xeoparque do Cabo Ortegal, la serie “Rapa” o citas deportivas de calado internacional como el Pantín Classic.



El segundo panel, “Tres comarcas para comelas” se centra en la exquisita gastronomía de la zona, reflejo de las tradicionales locales y también un reclamo para quienes llegan de fuera. Eventos como la Festa do Polbo de Mugardos, el reconocido y protegido Pemento do Couto, la tradicional Festa do Pan de Neda, la del Requeixo de A Capela, O Grelo de As Pontes y Xestoso, o los productos de la ría y la huerta de Ferrolterra, como los vinos elaborados en Esmelle por Bodegas El Paraguas, las conservas cariñesas de La Pureza o las afamadas Maruxas de Nata, que desde San Sadurniño endulzan paladares de todo el mundo.

Citas culturales



El tercer cubo, “De festa en festa en 20 concellos” repasa la Semana Santa Ferrolana, plasmada en esas portadas que desde hace un cuarto de siglo ha protagonizado, informando a los lectores de esta cita tan destacada. En este panel también se pone el foco en la tradición musical, haciendo repaso a citas como el Festival Folclórico de Narón o el del Mundo Celta de Ortigueira, entre otros.

Se recogen además los eventos equinos que salpican la comarca, como la Rapa das Bestas de Cedeira o las ferias de Moeche y Cerdido. Páginas y páginas se han escrito con contenido relativo a estos temas, pero también a las fiestas patronales, que se han situado como referentes del ocio de concellos, parroquias y localidades, así como los eventos culturales como la fiesta de Las Pepitas, el Oenach Atlántico, el Fene Rock y Felipop feneses, el Ares Indiano, Las Meninas de Canido o, más recientemente, el Perla Mural Fest, entre muchos otros.

Foto de familia en las escaleras del Palacio Municipal | Jorge Meis

El cuarto panel, “Fachenda dos de aquí”, pone el foco en los logros y victorias de ciudadanos y ciudadanas. De aquellos y aquellas que hacen Ferrol con sus gestas, como los momentos más gloriosos del equipo de la ciudad, el Racing de Ferrol, y su ascenso en el 2000, el primero contado por este Diario. Tampoco faltan los triunfos del Baxi Ferrol y O Parrulo, o el triplete logrado por el Intasa San Sadurniño. Victorias todas que hicieron que la ciudadanía buscara con rapidez esa información en nuestras páginas.



Al margen del deporte, en este panel también hay espacio protagonista para esos vecinos de los que presumir, como es el caso de la cineasta Chelo Loureiro, situando a Ferrol en el mapa de cine mundial con sus Premios Goya, galardones que también cosecha el actor ferrolano Javier Gutiérrez –a quien se le dedica un panel al completo, ensalzando su “ferrolanismo”–.

En la exposición se presume también de contar con el primer Museo do Humor, al que dio nombre el humorista gráfico fenés Xaquín Marín, y se alude al escritor ferrolano Ricardo Carvalho Calero, al que la RAG hizo justicia en 2020 al dedicarle el Día das Letras Galegas. Una inmensa “fachenda dos de aquí” se siente con el deportista más laureado de la urbe, Javier Gómez Noya, el pentacampeón mundial al que este diario ha brindado incontables páginas e infinito cariño.

“Ferro e salitre”



El quinto cubo, “Ferro e salitre” se centra en las factorías de Fene y Ferrol, y en el Arsenal militar ferrolano, recogiendo la evolución de los astilleros durante estos 25 años. En este tiempo pasaron, primero, de ser Astano y Bazán a Izar y, después, a Navantia. Asimismo, se repasan los hitos que se han alcanzado y el giro de la actividad industrial. Las botaduras de la “Álvaro de Bazán”, la del LHD “Juan Carlos I”, la fragata “Cristóbal Colón” o el LHD “Camberra” para la Marina australiana son solo algunas de las referencias, entre las que se incluyen otras como la primera jacket que se construyó en la factoría fenesa marcando el inicio de su diversificación o el corte de chapa de la primera fragata de las F-110, las más modernas hasta la fecha, que siguen en construcción.

La muestra se podrá ver hasta el día 30 de septiembre | Jorge Meis

El panel se dedica también a la presencia de la Armada en la ciudad, a las idas y venidas de los marinos a sus diferentes destinos y misiones, cuando las escenas de llanto y alegría se suceden a su llegada o en su marcha. De todo ello ha sido espejo siempre Diario de Ferrol, así como de las diferentes misiones en las que se han embarcado.



La muestra la cierra el cubo “Coa ollada no mar”, sobre unas infraestructuras que no siempre estuvieron ahí, como los paseos marítimos que han reconfigurado las fachadas costeras, dando protagonismo al ciudadano. También se hace hincapié en las informaciones acerca de los avances encaminados a abrir Ferrol al mar o el poder de las rías. Todo esto y mucho más ha tenido cabida en las páginas de Diario de Ferrol durante sus 25 años de vida, una historia que seguiremos plasmando mientras ustedes nos sigan leyendo.