La situación hospitalaria sigue estable en una jornada de continuidad

La situación de la pandemia de coronavirus en el área sanitaria ferrolana sigue el patrón de las últimas semanas, con un incremento progresivo, pero sin explosión de casos, en los nuevos diagnósticos que se registran cada día y una situación hospitalaria contenida, a la espera de la evolución de los próximos días. Los datos del Sergas publicados ayer domingo indicaban que se habían contabilizado 38 diagnósticos en las pruebas entre las seis de la tarde del viernes y la misma hora del sábado. La media diaria de las últimas dos semanas sigue subiendo y se acerca a los 40 casos nuevos en cada jornada.



El equilibrio entre altas y positivos hace que el número de personas que pasan ahora la infección por SARS-CoV-2 en las tres comarcas sea de 560, cinco más que el día anterior. De ellas, diez están en el hospital Arquitecto Marcide, con tres en la Unidad de Cuidados Intensivos. Son los mismo números que los de la jornada previa y prácticamente la mitad que hace dos semanas. La necesidad o no de ingresar en el hospital depende del grupo en el que surjan los brotes, que puede tener distintas casuísticas de edad, vacunación o sistema inmunitario que hacen oscilar las cifras hospitalarias.



La inmunización con todas las dosis recomendadas de las vacunas es la gran baza contra las sucesivas olas del coronavirus, a pesar de que pueda haber transmisión –menor en los grupos con pauta completa y con refuerzo– y también síntomas, aunque mayoritariamente leves. En FIMO se vacuna estos días a las personas en la cincuentena y a quienes no tengan ninguna dosis puesta. Las dosis a menores de 12 años hacia abajo alcanzaron hasta la mitad del grupo de nueve años y se está ahora a la espera de nuevas remesas de vacunas para este grupo de edad.



En total, en el área sanitaria de Ferrol se han administrado 390.574 dosis y 161.234 personas tienen doble pauta, el 86% de la población total de las tres comarcas. La inyección de refuerzo la han recibido 79.561 personas.



A mayores, la recomendación de las autoridades sanitarias sigue insistiendo en la prevención con el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en interiores y, en exteriores, si no hay distancia de seguridad y la adecuada ventilación.



En el ámbito municipal continúa el ascenso de casos en Pontedeume y hay cierta estabilidad en el resto, con Ferrol por encima de los 300 puntos de incidencia (positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días); mientras que Ares, Cabanas, Monfero y As Somozas. Moeche y Mañón están libres de coronavirus.