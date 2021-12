Voulles facer unha confesión. Gústame saír á rúa baixo as luces de nadal. Son consciente de que hai xente crítica, porque este ano o Concello de Ferrol decidiu poñer moitas máis. Do mesmo xeito que hai quen critica a presenza dos feirantes na praza de España, dándolle vida.



Si, é un espellismo. Que busca que por un tempo esquezamos os problemas, a suba dos prezos, incluídos os da luz que leva ás empresas electrointensivas da comarca a non producir. Son consciente de que son unhas datas, que moita xente, prefire obviar. Molestos por mil razóns válidas.



Pero, un aínda ten algo daquel rapaz que, inoportunamente, foi quen de achar que os Reis “deixaran en depósito” no faiado da casa a súa primeira bicicleta, moito antes da data prevista. A escasos días das festas de nadal e da lotería nacional, permítanme ser optimista. Seguro que iremos a mellor. A esperanza é o camiño da nosa especie.