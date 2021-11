estes días, houbo xente de Ferrol que se trasladaron a Santiago para participar na manifestación en defensa da apertura da atención primaria, na sanidade pública. A resposta do señor conselleiro foi curiosa, que foi unha manifestación “política” en contra da Xunta. Igual as súas decisións non son “políticas”...



O certo é que están aproveitando para quen poida recorra á sanidade privada e, quen non, que asuma que non ter medios é unha carga. Somos a cuarta autonomía que máis persoal reduciu, segundo o propio Consello de Contas. Hai unha grande fenda dixital e, simplemente, ninguén colle o teléfono nos servizos públicos. Así que ese 60% de atención presencial é falsa, porque o non tramitado computa en ningures.



Hoxe no Sergas seguen por debaixo de cando o goberno do socialista Pérez Touriño. O certo é que necesitamos subir os orzamentos na atención primaria pública nun 50%, tal e como recomenda Europa.