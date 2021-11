Anxo Lugilde: “La depresión es la enfermedad que secuestra; que toma el cerebro y te quita las ganas de vivir”

Lleva treinta años luchando contra la depresión. Durante la pandemia sufrió la última recaída pero ahora está mejor. “El libro me está sentando bien”, dice. Ese libro se titula “La vieja compañera” y en él, el periodista de La Vanguardia y analista político Anxo Lugilde (Triacastela, 1970) narra su tortuoso camino por una enfermedad todavía estigmatizada y que es necesario normalizar.





Hace un año decidió “salir del armario de la depresión” contando a través de las redes sociales y medios de comunicación su dura convivencia con este problema. “Yo creo que el depresivo con proyección pública, aunque sea pequeña como la mía, tiene la obligación cívica de contarlo, porque es una forma muy buena de romper el estigma y de ayudar a la normalización”.





Cuando a él le diagnosticaron por primera vez, en 1988, “casi ibas a escondidas al psicólogo”, cuenta, y aunque en todo este tiempo algunas cosas han mejorado, “queda mucho por avanzar”. Considera que hacen falta, sobre todo, psicólogos en la red pública, donde “hay muy pocos”, ya que sus terapias ayudan a recortar la medicalización y además “son claves en la atención primaria para la detección de la enfermedad”, apunta.





“La carencia de psicólogos es un factor tremendo de desigualdad, porque la gente va a la privada, y hay muchas personas que no se lo pueden costear”, añade.





Contenido

El libro, editado en castellano, gallego y catalán, hace una analogía entre la convivencia con los ataques de la depresión y las distintas etapas de la II Guerra Mundial, tema del que el propio autor es un apasionado.





Esto le permitió abordar de una forma más amena e incluso con algún que otro toque de humor e ironía, una enfermedad que Lugilde define como “la enfermedad que secuestra, que toma el cerebro y a partir de ahí, te quita las ganas de vivir. Y todo lo que piensas y sientes es a través de esa enfermedad, entonces es todo negro, y esto te lleva a la desesperación e incluso al suicidio. Lo que hace es que pone tu cerebro a trabajar en tu contra”, relata.





Presentación

Anxo Lugilde estuvo ayer en Ferrol para presentar su libro. “Después de Santiago y Barcelona –donde se crió–, Ferrol es la ciudad más citada en el libro”, comentaba horas antes de la cita en el centro cultural Torrente Ballester.





Y es que fue en la ciudad naval donde, con veinte años y después de haber realizado el periodo de prácticas en su Lugo natal, iniciaba su trayectoria profesional como periodista.





Aquí vivió durante ocho años (entre 1990 y 1998), un periodo en el que “aprendí muchísimo del oficio, tuve unas crisis depresivas muy grandes pero donde también disfruté mucho. Yo me considero algo de Ferrol, porque la experiencia ferrolana, con sus fases duras y también buenas, me ha marcado mucho”, comentó.





Aquí conoció también a otra periodista y gran amiga, Puri Rodríguez Calvo, que ayer estuvo a su lado en la presentación del libro. “Para mí, desde el principio, fue un referente. Siempre tuvo convicciones muy firmes y mucha seguridad en sí mismo, por lo menos aparentemente, algo que yo admiraba mucho”, subrayó.





Con respecto al libro, destacó que “es muy recomendable; para mí, como amigo que es, porque me descubrió muchas cosas de él, pero también como lectura para cualquier persona, no solo para los que sufren depresión. Yo me quedo con sus experiencias personales, que creo que pueden ayudar mucho a quienes están pasando por algo similar”.





La periodista ferrolana subrayó, entre otros aspectos, la gran capacidad de análisis de Lugilde, que lo ha convertido, a su juicio, “en toda una autoridad en tema electoral”.