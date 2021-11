El BNG pide inversión en industria e infraestructuras en los Presupuestos

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, compareció ayer en Fene para presentar las enmiendas que los nacionalistas presentarán a los Presupuestos Generales del Estado relativas a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal y que determinarán su respaldo al documento económico de PSOE y Unidas Podemos.



Acompañado del diputado gallego Mon Fernández y de los alcaldes de Fene, Moeche y San Sadurniño, Rego explicó que estas enmiendas se basan en tres aspectos fundamentales: desarrollo social y económico, infraestructuras y atención al patrimonio natural y construido.



En el primera apartado destacó la propuesta de incrementar la dotación del SEPI en 100 millones de euros para convertir Navantia en un complejo industrial integral “que sexa capaz de recuperar toda a súa potencialidade produtiva e diversifique o abano de actividades industriais”, puntualizó. Los nacionalistas también proponen la creación de un centro –que sería pionero en el Estado– para la competitividad y para la I+D+i en el almacenamiento de energía como alternativa para recuperar la actividad económica y empresarial tras el cierre de la central de As Pontes. También presentaron la propuestas de creación de un centro de investigación en robótica.



Otro de los puntos fundamentales de las enmiendas del BNG es la necesidad de modernizar las infraestructuras ferroviarias. “Hai que garantir recursos suficientes para a mellora da liña do FEVE e tamén para a mellora da liña Ferrol-A Coruña. Entendemos que é preciso modernizar todo o trazado”, enfatizó Rego.



Por último, en el capítulo de conservación del patrimonio natural y construido, abogan por la regeneración de la ría de Ferrol como pilar fundamental aunque también reclaman inversión para la rehabilitación del castillo de Naraío (San Sadurniño), del monasterio de Santa Catalina (Ares) y el molino de mareas de As Aceñas (Narón).