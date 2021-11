Trenor destaca la gran inversión de la Xunta en formación en la comarca

La Xunta ha invertido, con carácter plurianual –para el período 2021-2022–, un total de 2.943.951 euros para el desarrollo de 70 acciones formativas para desempleados en el área de Ferrolterra. Así lo destacó el delegado territorial para A Coruña, Gonzalo Trenor, durante una visita a las instalaciones de la Fundación Laboral da Construcción del polígono Río do Pozo, en Narón, donde están teniendo lugar dos cursos ADF –Acción Formativa para Desempregados–.





Durante el acto, Trenor señaló que estos cursos se enmarcan en el nuevo programa de la Xunta –publicado en el DOG del pasado día 29 de octubre–, donde los participantes tienen derecho, si se cumplen los pertinentes requisitos, a una serie de becas que incluyen manutención, desplazamientos, alojamiento, conciliación y apoyo “a alumnado vítima de violencia de xénero ou con necesidades especiais”.





Las acciones formativas, aseveró, han sido desarrolladas teniendo en cuenta las necesidades laborales más importantes de cada área –en Ferrolterra principalmente el naval, la automoción o la obra civil–, así como competencias digitales. De hecho, según apuntó el delegado territorial, la media de inserción laboral de estos cursos se situaría en torno al 60%, con dos tercios de los alumnos encontrando trabajo durante los primeros seis meses tras finalizar la formación.





Concellos y empresas

Por último, Gonzalo Trenor destacó que de las 70 acciones formativas, ocho están siendo desarrolladas por los Concellos de Ferrol, Narón y Ortigueira –con una dotación autonómica de 235.870 euros–, mientras que las restantes por empresas y entidades sin ánimo de lucro.





De esta forma, según la relación de cursos facilitada por la Delegación Territorial, de estas 62, una treintena se llevan a cabo en la ciudad naval –cinco impartidos por la entidad Bartomeu López; diez por el Centro Galego de Estudios InFormate; y quince por la academia The London Institute–; tres en Fene por parte de IEN por Europa; siete en As Pontes desarrollados por la academia Ensino; y 22 en Narón –de los cuales cinco están siendo impartidos por la firma Forga; seis por la Fundación Laboral da Construcción; cinco por Gestión Plus; y, finalmente, seis por parte de Telemática Galicia–.