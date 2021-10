La Xunta anuncia mejoras en la planta de Sogama por 300.000 euros

La Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitó ayer la planta de trasferencia de residuos que la empresa Sogama tiene en el polígono naronés de Río do Pozo, donde recorrió las instalaciones acompañada por el presidente de la compañía, Javier Domínguez. Al encuentro asistieron también la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, el edil de Servizos, Ibán Santalla, y el de Medio Ambiente, Santiago Galego, entre otros miembros de la corporación.



Así, Vázquez anunció en Narón que la Xunta hará un esfuerzo inversor “sen precendentes” para apoyar a los ayuntamientos en la gestión de sus residuos domésticos, lo que se traducirá el año que viene en un ahorro de hasta el 19% de la factura que abonan por el tratamiento de la basura, lo que equivale a unos nueve millones.



Precisamente, la planta de Sogama en el polígono naronés es una de las instalaciones de la firma que integrará la nueva red gallega de valoración de biorresiduos impulsada por la Xunta y que vendrá a garantizar la implantación municipal del quinto contenedor de materia orgánica antes del 31 de diciembre de 2023.



Así, la intención de la Xunta es paliar de algún modo el impacto negativo que tendrá en las arcas municipales la aplicación de las leyes estatales en materia de escombrera e incineración.



La conselleira explicó que gracias a las mejoras que se acometerán en la planta de Narón, que se licitarán a comienzos del próximo año y que contarán con una inversión de 300.000 euros, se podrá trasvasar también la materia orgánica de recogida en el contenedor marrón, a mayores de los residuos procedentes de las bolsas negras y amarillas.



Las instalaciones de Sogama en Río do Pozo permiten dar servicio a 24 ayuntamientos y reciben más de 70.000 toneladas anuales de residuos procedentes de la bolsa negra y amarilla.









Reducción de la factura





Por su parte, Marián Ferreiro valoró positivamente la inversión de 300.000 euros que se acometerá en la planta de transferencia naronesa. Asimismo, en virtud de la rebaja anunciada por Ángeles Vázquez ayer, la alcaldesa aseguró que no se va a perder la oportunidad “de repercutir rebaixas na taxa á cidadanía polo aforro que supoñen”. También agradeció que “se faga este esforzo nesta planta de transferencia, porque nós levamos tempo traballando e así llo trasladamos no seu día á conselleira”, apuntó.



Asimismo, recordó que “temos en vigor o novo contrato de Recollida de Residuos Sólidos Urbáns, para a implantación do contenedor marrón da quinta fracción e queriamos unha solución, e a verdade é que a que nos dan é a mellor para as veciñas e veciños de Narón porque é no propio concello e os gastos de desprazamento son moito menores”, esgrimió la regidora naronesa.