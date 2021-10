Un Racing “fastidiado” busca la calma ante el Tudelano

Fastidiado. Así era el sentir general del Racing al día siguiente de la dolorosa derrota en casa ante el Badajoz y así lo manifestaron Gianfranco Gazzaniga y Miguel Loureiro. “A mí me enfada muchísimo que te lleguen una vez y te hagan un gol y el equipo está enfadado por lo mismo”, señala el meta ecuatoriano, “nos crean situaciones los rivales y cuando tienen media nos hacen un gol. Esto va a servir para que cada duelo que tengamos lo ganemos tanto en defensa como en ataque, reventemos al rival y se acerquen menos a portería”. Como último escollo a batir, el portero racinguista analiza lo qué podría haber hecho en unos dos últimos tantos prácticamente imposibles de parar, señalando que “para mí siempre hay algo que hacer. Siempre digo que si hubiera estado parado, o si tuviese las piernas de un saltador olímpico a lo mejor llegaba, o cosas así. Siempre busco, pero los rivales juegan y hacen goles y, si tienen la suerte de pegar un tiro desde 30 metros y meterla por la escuadra, hay que felicitar cuando hacen goles así. Admitir que no puedes hacer mucho, pero estás fastidiado”.





Para Miguel Loureiro la formación racinguista “competiu ben, pero estas derrotas son duras de dixerir. Creo que o equipo está dando pasos cara adiante, estamos construindo unha solidez defensiva, se ben é certo que nos últimos dous partidos encaixamos dous goles, pero que realmente pouco podías facer”, comenta, “ao mellor noutros partidos chegan máis veces e non nos farán gol, porque non terán o acerto do Racing de Santander e Badajoz”. Para el de Cerceda, con el trabajo en defensa en proceso, el foco de atención está ahora a nivel ofensivo, en donde ve que “a marxe de mellora que temos no ataque é grande”, analiza, “dende atrás temos que conseguir sacar o balón mellor, que chegue adiante en mellores condicións, e aí estará a mellora do equipo. Temos que mellorar a partir de medio campo hacia adiante”.





Tanto para el meta como para el lateral, su formación no fue inferior a su rival en los últimos dos duelos y miran ya a un Tudelano, colista de la tabla, ante el que Loureiro señala que “non temos que obsesionarnos mirando a clasificación, se está abaixo ou arriba, porque todos os partidos van ser competidos”, Así, el futbolista señaló, tras ver el duelo entre el líder Unionistas y su rival de esta jornada, que “vai ser un partido moi difícil, o partido para nada reflexaba a situación da táboa. Temos que ir a polos tres puntos con ambición e con tranquilidade, temos que competir”.