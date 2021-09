Núñez Feijóo: “A FP é sinónimo de oportunidade e o gran antídoto ao problema do paro na comarca”

La Formación Profesional se convirtió en la absoluta protagonista del “simbólico” acto con el que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inauguró ayer en el CIFP Ferrolterra el nuevo curso académico en las etapas de ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial.



“Todo apunta a que a FP vai seguir sendo a estrela da educación non universitaria porque está en cifras récord, históricas, de matrículas”, destacó, rondando las 60.500. Son casi 3.000 más que el curso pasado y 7.000 más que el anterior. Si se comparan con las cifras del ejercicio 2008/2009, el incremento es del 74%.



Una tendencia que, en palabras de Feijóo, responde a la clara apuesta de su gobierno en la última década, que argumentó con datos: “se fai doce anos só había 11 centros integrados de Formación Profesional, hoxe chegan a 23. Cuadriplicamos o número de viveiros de empresa nestes centros, cuns 26; pasamos de non ter ningún ciclo plurilingüe a ter 58; puxemos en marcha os másteres FP, con 13 titulacións centradas en áreas como a intelixencia artificial, o big data, o desenvolvemento de videoxogos, o mantemento de vehículos híbridos ou a ciberseguridade; ademais de poñer en marcha a FP Dual que, cunhas taxas de inserción laboral que superan o 92%, neste curso acadará a cifra récord de 163 ciclos para formar a máis de 2.000 alumnos”, explicó.



Concretó también los datos relativos a la oferta de Formación Profesional en la ciudad naval, con nueve centros que suman más de 80 ciclos con 2.000 plazas en total –15 de ellos de FP Dual, con 200 plazas– y cuatro másteres de especialización (80 plazas). Junto al CIFP Ferrolterra y el Rodolfo Ucha Piñeiro, dos nuevos centros de la comarca, el Leixa y el Fragas do Eume, se incorporan precisamente este curso a la red de CIFPs, centrando así exclusivamente su oferta en la Formación Profesional.



Enseñanzas de las que Feijóo destacó también el elevado índice de inserción laboral, que llega al 92% en la modalidad dual, aspecto que puso en valor sobre todo en una comarca como la de Ferrolterra tan deprimida desde el punto de vista del empleo. “Ferrol necesita, sen dúbida, ter éxito na Formación Profesional porque a súa situación de emprego é unha situación crítica; por eso queremos estar aquí hoxe –por ayer– para comezar con esperanza este curso nun centro de tanto prestixio como este e nunha comarca que tanto emprego necesita”, apuntó. Y añadió: “A FP é sinónimo de oportunidade e constitúe unha ferramenta moi importante para o futuro da comarca. É o gran antídoto ao problema do desemprego que azouta á bisbarra”.



El presidente de la Xunta, que antes de su intervención visitó las instalaciones del CIFP Ferrolterra, avanzó los principales ejes de la nueva estrategia con la que el gobierno gallego tratará de seguir avanzando en estos estudios para afrontar los retos de futuro y que pasan por “potenciar a rede de centros referentes neste ámbito; seguir conformando unha oferta flexible e adaptada ás demandas do tecido produtivo; e reforzar a colaboración co tecido empresarial”, apuntó. “É evidente que Ferrol precisa ter éxito no emprego e temos que seguir avanzando neste modelo”, aseguró.



El director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo, apuntó a la Administración, los centros educativos y a las empresas como los tres pilares fundamentales de una formación profesional que, en su centro, registra una inserción laboral del 94% y un abandono escolar “ínfimo”, manifestó.