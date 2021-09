Baxi y Ensino disputan el Torneo Cidade de Narón

Baxi Ferrol y Durán Maquinaria Ensino, los dos equipos gallegos que la temporada que comienza el día 25 jugarán en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa, se han citado esta tarde –20.00 horas, pabellón de A Gándara– para dilucidar el ganador de la primera edición del Torneo Cidade de Narón. El conjunto que prepara Lino López disputará así su segundo encuentro de pretemporada, tras el que lo enfrentó el pasado sábado al Perfumerías Avenida, campeón de liga y subcampeón de Europa, en A Malata (70-82).



El equipo lucense, séptimo clasificado de la campaña pasada en liga regular y cuartofinalista –cayó ante el subcampeón, el Valencia– en el playoff por el título, jugará este año competición europea. Para poder afrontar una temporada más larga de lo habitual, el club se ha reforzado, empezando por el banquillo, con el fichaje del “ferrolano” –debutó como primer entrenador en el OAR de ACB en 1989– Miguel Ángel Ortega, una leyenda en Salamanca con dos tripletes consecutivos entre 2016 y 2018. Junto a él, otra ferrolana, la pívot Tamara Abalde, ha recalado en Lugo para apuntalar su juego interior.











Bajas locales









El Baxi, por su parte, llega a este segundo choque de pretemporada mermado por las bajas. Tres de las jugadoras que están llamadas a liderar el grupo que dirige Lino López en su regreso a la Liga Endesa no podrán saltar hoy a la cancha de A Gándara.



A la ya conocida ausencia de Dynn Leaupepe, que continúa en Estados Unidos a la espera de solucionar los trámites burocráticos para poder viajar a Ferrol, se suman las de Jenna Allen, que sigue recuperándose de su lesión en el tendón de Aquiles. El cuerpo técnico no quiere forzar ni ponerse plazos para poder contar con ella en el trabajo de grupo, aunque hay opciones de que pueda estar en el primer partido de liga.



La tercera baja es la de otra de las jugadoras interiores, Taylor Koenen, que el pasado sábado ante Perfumerías tuvo que retirarse mediado el segundo cuarto tras sufrir un esguince de tobillo.



El aforo establecido para este partido es de 400 personas. Las interesadas en verlo pueden retirar sus entradas desde las 16.00 horas en el propio pabellón. Los precios son 10 euros para los mayores de edad y cinco para los que aún no lo son.