El Baxi recibe al subcampeón de Europa en el Trofeo Cidade de Ferrol

El nuevo proyecto del Baxi en la máxima categoría del baloncesto español se presenta esta tarde –18.00 horas, A Malata– ante uno de los gigantes del continente, el Perfumerías Avenida, campeón de la pasada Liga Endesa y subcampeón de Europa, con el Trofeo Cidade de Ferrol en disputa.



Con apenas tres semanas de preparación, el técnico ferrolano, Lino López, plantea el encuentro como un “entrenamiento de gran exigencia y, sobre todo, como un premio a la afición que el año pasado no pudo asistir a muchos partidos” debido a las restricciones sanitarias y que “merece poder disfrutar de un partido contra un rival de tanto nivel”.



El preparador local considera que, dadas las circunstancias de la pretemporada, el choque “no va a fijar el nivel de partida de cara al próximo campeonato liguero, ni el nuestro ni el de ellas”. En esa línea, recuerda que estas primeras semanas de trabajo han sido “atípicas” por los condicionantes con los que se han desarrollado: la llegada de Jenna y Taylor diez días después del inicio debido a problemas burocráticos que siguen afectado a Leaupepe, que todavía no ha podido llegar a Ferrol.



Esas limitaciones, unidas a que la propia Jenna –una de las piezas angulares del Baxi– continúa recuperándose de una lesión y trabaja al margen del grupo, supone, explica López, “un hándicap muy grande”. “Apenas hemos podido trabajar cinco contra cinco continuo, posicional o a toda cancha, y tenemos falta de ritmo”, pero, señala, “estoy muy contento con el trabajo diario de todo el grupo porque su actitud y predisposición es muy buena”.









Objetivos





El técnico del Baxi prevé una competición –comienza el 25 de septiembre en casa frente al Campus Promete riojano– “muy dura” y, por ello, “no nos marcamos un objetivo ni a medio ni a largo plazo”. “Lo que nos interesa”, añade, es “tener unas señas de identidad como las que tuvimos el año pasado: formar un equipo y ser lo más competitivas posible. Sabemos cuál es la idea de juego, la filosofía y el trabajo diario”, por lo que los esfuerzos se enfocan ahora, insiste, a “ser un equipo”.



Un año más, el Baxi se presenta en la Liga Endesa con uno de los presupuestos más humildes, motivo de más para no pensar en otra cosa que no sea “el día a día, dar el máximo para mejorar y crecer individual y colectivamente, pero sin marcarnos ningún objetivo”. “Ya se verá a dónde nos llevan los resultados y el juego del equipo, pero si trabajamos en esa línea seremos un conjunto competitivo”.



Sobre el estilo de juego, Lino López asegura que la prioridad es “dar el máximo en cada momento, en cada entrenamiento, en cada partido; ser un equipo generoso tanto en el juego como en el esfuerzo”, y opina que “al final, el estilo del equipo lo marcan las jugadoras. Tenemos que seguir viendo cómo encajan las nuevas y qué roles van adquiriendo aparte de los que nosotros les demos”. Lo que sí asegura el entrenador ferrolano es que “el aficionado se sentirá identificado con el grupo porque es un equipo que se entrega, que pelea y que no va a dar ningún balón por perdido. Eso seguro”.









Entradas





El aforo permitido para el partido de hoy es de 1.500 personas. Las entradas pueden adquirirse en el Bar Sur –calle Magdalena, 50– por la mañana y, a partir de las cinco de la tarde, en la taquilla del pabellón. Cuestan un euro para los socios y, para el público general, 10 si son mayores de edad y cinco si tienen menos de 18 años.