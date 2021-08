As Pontes acogerá un curso de márketing digital para jóvenes desempleados

El alcalde de As Pontes y también presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; junto con el vicepresidente de la Fundación Paideia, Guillermo Vergara; y el presidente de la Asociación Seara, José Castro, presentaron ayer un curso gratuito de Márketing digital, empleabilidad y cooperativismo, en el que participarán 20 jóvenes, menores de 30 años y en situación de desempleo.



La acción formativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Escuela de Organización Industrial. Este taller, que arrancará el 17 de septiembre, se desarrollará de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas en las dependencias de la Casa Dopeso, y contará con 250 horas de formación, entre clases grupales y tutorias individualizadas, con las que se buscará que los participantes pongan en marcha proyectos de cooperativismo en el sector del marketing digital.



“Darase unha oportunidade a aqueles e aquelas que teñan unha idea no ámbito dun sector tan puxante como é do marketing”, indicó el alcalde, que aprovechó la ocasión para animar a los jóvenes de la villa a anotarse en la iniciativa.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre y pueden realizarse de manera telemática, mediante el formulario activo en la web de la fundación Paideia (https://paideia.es/formacion-marketing-digital/).

En cuanto a los requisitos para tomar parte en el curso, los participantes deberán tener entre 18 y 29 años, estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y encontrarse en situación de desempleo. Además, también se desarrollará una entrevista telemática a cada candidato y candidata como criterio de selección.









Contenidos





El curso se dividirá en dos fases: la primera, que se desarrollará hasta el 17 de diciembre, contará con formación intensiva en la materia y hasta ponencias de exitosas experiencias como la del restaurador de Carril Iago Pazos, del Loxe Mareiro, que profundizará en la importancia del marketing digital para un negocio como el que regenta, o Alberto Rodríguez Boo, director de Aldá Hoteles.



Ya en la segunda fase se escogerán un total de diez proyectos, entre los propuestos en los cursos de As Pontes y Boiro, que recibirán apoyo económico y también comercial durante un año para su materialización. En esta fase del programa colaborará la Asociación Seara, que cederá sus instalaciones para acoger la puesta en marcha de las iniciativas.