Francisco Barea Paz sustituye a Indalecio Seijo tras un corto período de nueve meses al frente del Puerto

La Consellería do Mar anunciaba ayer de forma oficial, a través del Diario Oficial de Galicia, el cese del hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo Jordán, tras un período de tiempo al frente de la institución portuaria que no ha llegado al año, ya que fue nombrado en el cargo a finales de noviembre de 2020 en sustitución de José Manuel Vilariño.





Su puesto será ocupado por el hasta ahora director del Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta, Francisco Barea Paz.





El cambio al frente del ente portuario no era esperado y las causas de dicho cese no han sido dadas a conocer. La conselleira do Mar, Rosa María Quintana, que firma los cambios en el organismo estatal pero con competencia autonómica para la designación de altos cargos, agradeció a Indalecio Seijo “os servizos prestados” y anunció, en otra orden publicada también el mismo número del DOG, el nombramiento de Francisco Barea Paz, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y cuya trayectoria profesional está vinculada a la dirección y a la supervisión de la elaboración de estudios y proyectos de carreteras, obras hidráulicas y urbanizaciones, así como a la dirección y supervisión de servicios de dirección de obra civil.





El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, tras haber ocupado cargos en diferentes empresas del sector de la construcción, el último como director general en la empresa Barefar Ingeniería, SL, ostentaba hasta ahora el cargo de director del Instituto de Estudios del Territorio, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.





El cambio al frente de la Autoridad Portuaria se hará efectivo una vez que el nombramiento sea validado por el Ministerio de Transportes y publicado finalmente en el Boletín Oficial del Estado.





Indalecio Seijo llegó al Puerto en el mes de noviembre de 2020 en sustitución del entonces presidente José Manuel Vilariño, que estuvo siete años a frente del Puerto, procedente del ámbito de la Ingeniería Naval y la Armada –es capitán de navío–.





El hasta ahora responsable del ente apostaba por una línea continuista con respecto a su antecesor, marcándose entre sus objetivos potenciar y diversificar el tráfico portuario, favorecer la integración en la ciudad con rehabilitaciones de edificios tan significativos como la Comandancia o Aduanas y, en primer término, completar el acceso ferroviario al puerto exterior de Caneliñas.





En este sentido, en los últimos tiempos se han producido algunas diferencias entre la presidencia del Puerto y la UTE que realiza los trabajos. Seijo también estuvo en el punto de mira tras unas declaraciones en las que calificó de “chollo” la financiación de la llegada del tren a Punta Langosteira cuando Ferrol lo estaba pagando a través de un crédito del Fondo Terrestre, señalando, además, que aun así no envidiaba para nada la situación del Puerto coruñés, sumido a su juicio, en una fuerte tensión.





Su sucesor deberá ahora afrontar los retos iniciados en los dos mandatos anteriores.