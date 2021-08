El martes comienza la vacunación de más de 3.600 jóvenes citados por el Sergas

Las edades de las personas convocadas a vacunarse en el área de Ferrol comienzan a descender a medida que avanza el número de inyectados. Por eso, aunque ya pasaron por FIMO algunos menores de 20 años que consiguieron autocitas en los días en los que se ofreció esta posibilidad, a partir de la próxima semana serán ya convocados por el Sergas, tal y como se hace con los de mayor edad.



Así las cosas, podrán acudir a las vacunaciones programadas para la próxima semana solamente aquellas personas citadas, que se distribuirán por días. Serán las jornadas de martes a viernes las destinadas a inoculación de vacunas, ya sean primeras o segundas dosis.



El martes se inocularán en el Área Sanitaria de Ferrol 1.818 vacunas para primeras dosis del colectivo de edades entre 29 y 16 años, así como repescas de personas que no acudieron en su día a las convocatorias efectuadas.



El miércoles habrá disponibles 1.864 vacunas para segundas dosis; el jueves, otras 2.216 también para completar las pautas y el viernes, día 20, se destinarán 1.818 nuevamente a los jóvenes de entre 29 y 16 para sus primeras inyecciones.



En total, en Galicia se convocará esta semana que empieza por SMS a un total de 56.320 jóvenes de 29 a 16 años, de los cuales 3.636 serán las destinadas al Área Sanitaria de Ferrol para inocularse primeras dosis en Punta Arnela.









Reducción de aforo





Aunque desde ayer y tras la resolución definitiva del TSXG no es necesario certificado covid ni test para acceder al interior de los establecimientos de hostelería, el riesgo no ha descendido en los municipios del Área –en total hay 945 casos activos, trece menos que la jornada anterior; 16 personas en planta del CHUF, tres menos; y siete ingresados en UCI, la cifra se mantiene–. Aunque en la mayoría de las áreas sanitarias gallegas el número reproductivo instantáneo (que indica el número de contagios por cada caso activo) es inferior a uno, lo que indica una disminución en el número de casos, en el Área de Ferrol está por encima de esa cifra. También en todas las áreas disminuyen las incidencias activas en 14 días con respecto a las de siete días, salvo en la de A Coruña y la de Ferrol –que aumenta a siete días, aunque en menor medida–.



Se encuentran en nivel alto los concellos de Ferrol, Pontedeume y Cabanas –un 50% de aforo en terrazas y un 30% en interiores a partir del martes– y en nivel medio y bajo el resto. De todos modos, la situación no es la misma en todos los concellos y será vigilada durante estos días.



Así, Ferrol se encuentra en nivel alto por sus tasas ajustadas a 14 y 7 días; Pontedeume tiene una tasa más alta –más de 500 de IA– si bien mejora a siete días; y en el caso de Cabanas se considera necesario ver la evolución de la incidencia, que correspondería a un nivel máximo, si bien se esperará por ser un concello de menos de 3.000 habitantes.



En el nivel medio hay casos concretos como el de As Pontes, que se encuentra en este rango por su tasa a siete y 14 días; Narón tiene tasa en aumento a siete días con respecto a la semana anterior, si bien las autoridades sanitarias consideran que se puede esperar a ver su evolución antes de subirlo a alto; Neda, también con tasa en crecimiento a siete días pero en vigilancia por si es necesario ascenderlo de nivel; Ares, con unas tasas altas pero con casos asociados a brotes o importados, que, de momento, lo dejan en nivel medio; Fene, con tasas medias a siete y 14 días; y Cariño y Ortiguera, que bajan desde el nivel alto al medio.



El miércoles se revisarán las medidas.