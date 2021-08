La pandemia entra en una senda descendente con todos los indicadores a la baja

La pandemia de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol enfila el descenso de la cuarta ola, con mejoría en todas las estadísticas que publica diariamente el Sergas. Bajan de nuevo los casos activos, con lo que hay 968 pacientes con al infección en curso (29 menos que el día anterior). También se reducen los positivos detectados en 24 horas, que vuelven a estar por debajo del centenar (47), en una tendencia a la baja que parece haberse consolidado en los últimos días. Las altas siguen con una media diaria elevada (se contabilizan 75 curados más que en la jornada previa). También hay menos personas ingresadas en el Arquitecto Marcide, con 19 en planta y siete en la Unidad de Cuidados Intensivos.





Siete altas en la residencia de mayores Santo Estevo, en Perlío, reducen los casos en el centro a dos





En la residencia de mayores Santo Estebo, en Perlío (Fene), se han dado siete altas, por lo que quedan dos usuarios que todavía dan positivo en las pruebas.









Reparto desigual





En el detalle municipal, la situación no resulta igual de positiva en todos los casos. Fene, Ares o Cabanas todavía están en su pico de casos o subiendo, aunque por lo general el resto de municipios presentan estabilidad o han iniciado ya un descenso que tendrá que confirmarse en los próximos días. Solo As Somozas se mantiene sin casos de covid (desde hace seis meses) en dos semanas, pero si se mira en los últimos siete días, también Monfero y Ortigueira están sin diagnóticos.



A pesar de ello, la situación todavía es de riesgo extremo de transmisión en buena parte de los concellos. Solo bajan de 250 de incidencia Cedeira, Ortigueira, Mugardos, Cariño, San Sadurniño y Monfero. Ferrol, Pontedeume, Ares, Neda, Cabanas y A Capela están incluso por encima de los 500 puntos de IA a 14 días.



Precisamente Ferrol, Pontedeume y Cabanas se quedan en el nivel alto de restricciones, en la actualización que entra en vigor hoy. En el medio están Cariño, Narón, Neda, Ares, Ortigueira, As Pontes, Cedeira y Fene.