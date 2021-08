La Diputación destaca el avance de los trabajos en la ampliación de la carretera de Goente a A Faeira

La Diputación se muestra satisfecha con el avance de las obras de ampliación del vial DP-1802 –que conecta los municipios de As Pontes y Veiga da Cabana– a su paso por las parroquias de Goente y A Faeira. El presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, visitó ayer, acompañado por el concejal de Obras de la villa pontesa, Ramón Alonso, el lugar en el que se están acometiendo los trabajos para comprobar de primera mano el avance de los mismos.



González Formoso destacó que este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.131.656 euros, es una de las mayores inversiones de la Diputación en mejora de viales de titularidad provincial de todo el año y que, de continuar a este ritmo, los trabajos estarían finalizados a comienzos del próximo año. La ampliación, señaló el presidente, permitirá, además, “mellorar a seguridade do vial” tanto de vehículos como de personas, dado que contempla tanto un tramo con una senda peatonal –en los primeros 281 metros de la carretera, cuando conecta con la carretera principal AC-664–, como la ampliación de los arcenes hasta medio metro.



De esta forma, el proyecto contempla la reforma de un tramo de unos nueve kilómetros, ampliando la plataforma hasta los siete metros de ancho y construyendo una “pequena variante” para eliminar ciertos puntos peligrosos del trazado original. Del mismo modo, se renovará el sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales.