El paro cae en julio un 4,53% pese a seguir alejado de las cifras de 2019

En un verano particularmente grisáceo y aún afectado por la pandemia de coronavirus, las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal parecen continuar, de forma lenta pero estable, la senda de la recuperación económica. El último informe de empleo en el área del Observatorio de las Ocupaciones, correspondiente al mes de julio, confirma esta tendencia, mostrando un descenso en el desempleo del 4,53% para el conjunto de las tres zonas frente al mes anterior, inicio de la temporada de contratación estival –pasándose de 11.935 a 11.394 desempleados–. Esta caída en el paro es aún más evidente de forma independiente, con Ortegal a la cabeza, con una bajada del 6,95%; seguida del Eume, con un 5,81% menos; y Ferrol, que registró un descenso

del 4,26%.



Comparando estos resultados con los registrados el mismo mes del pasado año, se puede observar que el desempleo cayó un 9,33% más en el conjunto de las tres comarcas, aunque se mantiene un 4,73% por encima de este período antes de la pandemia –12.566 desempleados en 2020 y 10.879 en 2019–. De un modo más concreto, las diferencias con el año pasado en Ferrol, Eume y Ortegal fueron del -9,18, -11,2 y -8,12%, respectivamente; mientras que comparadas con 2019 se sitúan en el 4,49, 7,31 y 4,09%.









Temporalidad y servicios





Como todos los años, independientemente de la situación sanitaria –aunque evidentemente afectada por esta–, desde la parte social se ha advertido de lo ilusorio de estos resultados. A pesar de la tendencia de las administraciones a congratularse por estas cifras –la Xunta, por ejemplo, destaca que el número de de-sempleados es inferior a febrero de 2020, apuntando que se trata de antes de la pandemia, pero no que tradicionalmente es uno de los meses más bajos de contratación, tras el final de la temporada navideña–, es importante recordar que este fenómeno está estrechamente ligado con el incremento en la demanda profesional del sector servicios en verano.



Este factor es crítico a la hora de analizar la evolución del mercado laboral en el área, dado que, si bien no enturbia una tendencia positiva pese encontrarse sumida de lleno en la quinta ola de la pandemia; también puede llevar al error de aceptar estos datos como algo estable y no puramente estacional.









Gran descenso





Aun teniendo en cuenta la temporalidad de los resultados, lo cierto es que el descenso registrado en las tres áreas ha sido notable, con diferencias porcentuales que oscilan entre el 4 y el 12%. De una forma más concreta, el municipio que contó con la mayor caída de las tres comarcas –teniendo en cuenta la densidad poblacional– fue Ares, que pasó de los 375 a 328 desempleados entre junio y julio (-12.53%); un poco por debajo se situarían Mugardos y Cabanas, con un descenso del 7,89 y el 7,23%, respectivamente.



La ciudad naval, por su parte, pese a registrar cifras de paro ligeramente por encima de junio de 2019 –4.728 frente a las 4.766 de julio de este año– fue el municipio con el menor descenso porcentual de toda el área, con un 2,79%. La segunda cifra más baja, con una gran diferencia, sería la registrada en Narón, un 4,14%, que también se situaría en niveles cercanos a junio de 2019 –2.432 desempleados, frente a los 2.423 de antes de la pandemia–.



Finalmente, cabe destacar las cifras de A Capela y As Somozas; en el primer caso porque no se registró diferencia alguna entre este mes y el anterior en términos de desempleo y el segundo al ser el único municipio de las tres comarcas con un incremento casi anecdótico en el paro.









Reacciones





Con la publicación del balance mensual del Observatorio de las Ocupaciones llegan, como cada mes, las reacciones por parte de sindicatos y administraciones.



Por una parte, la Xunta destacó el descenso del 13,33% del paro en Galicia respecto al mismo mes del año pasado, subrayando que se superó en 3,88 puntos la media del estado. Del mismo modo, el gobierno autonómico aseveró que el desempleo bajó “tanto na evolución anual como mensual” en las siete ciudades en grupos como las mujeres (-11,25%), los menores de 30 años (-29,67%) y los mayores de 44 (-6,48%).



Por otra, desde la parte social se criticó la temporalidad de estas cifras, defendiendo la creación de empleo fijo frente al estacional. UGT, por un lado, criticó que de cada centenar de nuevos puestos de trabajo únicamente siete son estables; por otro, la CIG destacó que la media gallega –un descenso del 3,67% respecto a junio– es inferior al conjunto del estado y que, sin embargo, se multiplicaron los contratos temporales y bajaron los fijos.