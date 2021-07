Cedeira rechaza los parques de eólica marina proyectados por su repercusión en los recursos del mar

El Concello de Cedeira ha presentado alegaciones a los proyectos de parques eólicos de San Cibrao y San Brandán que la compañía Iberdrola plantea instalar en la costa ortegana. El rechazo del gobierno, compartido también por la oposición, se respalda en la “desfeita medioambiental e paisaxística, que causaría un grave dano á nosa flota pesqueira”, señaló el alcalde Pablo Moreda, quien avanzó que el Concello también presentará alegaciones contra el parque eólico Badulaque, proyectado en tierra firme.



El regidor acaba de firmar sendas respuestas a las consultas recibidas a mediados de junio, referentes a estos dos proyectos marinos, en las que desgrana los defectos de dicha tramitación y solicita su suspensión.



En las alegaciones remitidas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Concello expone que el diagnóstico territorial y del medio ambiente que contiene el documento de inicio de estos proyectos se limita a los municipios de Xove y Cervo –por ser las zonas por las que se haría la conexión terrestre–, obviando otras interacciones tierra-mar que se verán afectadas. Así, no aborda cuestiones esenciales para Cedeira, como por ejemplo la población que vive de la pesca y en qué caladeros trabaja, entre otras muchas tanto referidas a la actividad pesquera como al turismo, al patrimonio natural, arqueológico, etc. que podría verse afectado.



Así sostienen que el documento inicial habla solo de una parte de los recursos pesqueros pero obvia otros como los moluscos bivalvos, los crustáceos o el percebe –este último supone el 20% de la facturación para la Cofradía de Cedeira–. Tampoco toma en consideración el impacto paisajístico sobre los Caminos de San Andrés y otras rutas turísticas de la zona.



La institución municipal expone que la tramitación debería esperar por la aprobación de la ordenación de las demarcaciones marinas que tiene que hacer el Gobierno según una directiva europea y que está ahora en fase de exposición. A esto añade que no se realizó ninguna consulta previa al sector pesquero ni cuenta la propuesta con la supervisión del Observatorio de Enerxía Eólica Mariña, en el que están la Xunta y sectores implicados. Tampoco tienen en cuenta las seis propuestas de parques eólicos en tierra físicamente muy próximas a este.



El gobierno, que defenderá los intereses de la flota pesquera, no descarta iniciar movilizaciones.