La Xunta activa ayudas para que las pemes incorporen el diseño en sus estrategias

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, presidió ayer en el CIS de Ferrol el IV Encontro de Diseño para a Innovación Empresarial, que este año retomó la acción presencial.



En el inicio del evento Conde avanzó que a partir del próximo viernes 2 de julio la Xunta convocará una nueva línea de ayudas dentro de programa “DeseñaPeme”, para que tanto pemes como microempresas gallegas incorporen el diseño como herramienta de innovación y sostenibilidad.



Según explicó el vicepresidente segundo, “a previsión é poder apoiar uns 50 proxectos a través dun investimento de 1,5 millóns de euros con axudas que oscilan entre os 5.000 e os 100.000 euros”.



Conde explicó en el CIS que se trata de una línea de apoyo específica enmarcada en el nuevo programa de diseño para la innovación “2024 Diferenza”, en el que colabora la Fundación Didac. “Un programa que busca consolidar a cultura da innovación e do deseño no tecido empresarial de Galicia para dar resposta aos retos actuais, en liña co que marca Europa, marcando como obxectivo crear un ecosistema galego de deseño e innovación orientado a o desenvolvemento económico”, explican desde el gobierno autonómico.



La iniciativa es continuidad del trabajo que se viene desarrollando en este campo desde el año 2018, “impulsando a posta en marcha do mapa de proveedores de servizos de deseño”, explicó Conde, quien destacó que el diseño permite potenciar la productividad empresarial.