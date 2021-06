Hacienda rechaza la salida de Ortigueira del plan de ajuste y el concello pide que se investigue

El Ministerio de Hacienda ha rechazado finalmente la solicitud del Concello de Ortigueira de salir del Plan de Ajuste, en el que se encuentra desde 2012. Al parecer, desde el Gobierno central se comunicó a comienzos de mes que se tramitó “por error” la cancelación de la medida fiscal y que seguirá vigente hasta que se amortice el crédito que mantiene con la Diputación.





Como respuesta, el alcalde de la localidad, Juan Penabad, anunció que se solicitará, “bien a través de la Delegación del Gobierno (...) o al Ministerio de Hacienda” que se investigue lo sucedido. El ejecutivo local, por medio de un comunicado, manifestó su total apoyo a la interventora que recibió la llamada de Hacienda que desencadenó la situación, apuntando, además, que tomará todas las medidas oportunas para solventar esta coyuntura. “Os avogados do Concello xa levan días traballando no asunto para, se é preciso, emprender as accións que correspondan”, aseveró el regidor local, al tiempo que reiteraba que Ortigueira lleva desde 2017 “cumprindo con todos os parámetros” establecidos para lograr la mencionada salida.





En este sentido y ante las críticas del PP en las redes sociales a esta noticia –que acusaron de mentir reiteradamente a Penabad y exigieron su dimisión–, el ejecutivo local censuró la actitud de la oposición durante el pleno en el que se aprobó la solicitud para la salida, calificándola de “extraña”. Así, el gobierno local insistió en que se trataba de un tema “técnico” y no político y que el Concello cumple con los requisitos establecidos en la Disposición adicional 108.8 de la Ley 11/20 de los PGE sobre la salida de entidades locales del Plan de Ajuste.