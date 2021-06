Narón celebra el éxito de participación y ventas de la primera Feira do Motor

Unos 3.500 visitantes y más de medio centenar de transacciones fue el impresionante balance final de la primera Feira do Motor de Narón tras su clausura en la tarde de ayer. Estos sólidos resultados, que han sido celebrados por el Concello de Narón, certifican así la continuidad de una iniciativa nacida con los objetivos de impulsar uno de los sectores más afectados por la pandemia y de ofrecer una alternativa original de ocio al aire libre para los vecinos de la comarca.





Así, durante el mediodía de ayer se desplazaron hasta el polígono Río do Pozo la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, y los ediles de Feiras, Deportes y Promoción Económica, Santiago Galego, José Oreona y David Pita, respectivamente, para conocer de primera mano el balance final de la novedosa cita. De esta forma, la regidora naronesa expresó su “satisfacción” por el éxito de convocatoria y ventas, señalando que “foi do agrado de moita xente que se desprazou ata o recinto (...) e tamén dos representantes dos concesionarios participantes” y que, por ello, “xa é un referente no calendario de eventos da nosa cidade”. De un modo similar se expresó David Pita, que destacó la importancia del alto número de ventas dado que “se trata dun sector que tamén foi moi afectado pola situación sanitaria”.





En total, durante estos tres días se expusieron unos 300 vehículos de trece concesionarios de la localidad, además de una muestra de automóviles clásicos y de novedosos vehículos eléctricos.