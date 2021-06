La Feira do Motor de Narón arranca hoy con una oferta de 300 vehículos

Tras suspenderse el año pasado por la pandemia, la I Feira do Motor de Narón arranca hoy en el estacionamiento de camiones del polígono industrial de Río do Pozo –frente a la nave logística de Lidl– con una oferta de 300 vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro 0 que exponen hasta trece concesionarios con presencia en la comarca.





La alcaldesa, Marián Ferreiro, presidirá un acto inaugural –previsto para las 11.00 horas– en el que también estarán presentes los responsables de las áreas que impulsan esta iniciativa, David Pita, edil de Promoción Económica, y Santiago Galego, concejal de Feiras. En su presentación, Pita y Galego destacaron el “forte vínculo” del municipio con el mundo del motor, que se refleja en el éxito que cosechan cada año eventos como la concentración motera de Fojeteiros o el propio Rallye de Narón, y la contribución de los concesionarios a la economía de la zona. Todos ellos ofrecerán descuentos por la venta de los automóviles expuestos.





El sector, señaló el responsable de Promoción Económica, sufrió como pocos los “estragos da pandemia” a consecuencia de las restricciones a la movilidad, apuntó Pita, que confía en que esta feria permita “alomenos parcialmente paliar a caída de facturación que rexistraron nos últimos meses”. El edil añadió a estos objetivos la “posta en valor do polígono de Río do Pozo” para que “as empresas que se queiran instalar saiban que as acolleremos de moi bo grao”.





Descuentos

El evento está organizado por el Concello y cuenta con la colaboración de la firma Electric Sun Mobility –ESM–, que participa además ofreciendo asesoramiento sobre movilidad sostenible; la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos –AUVE–, que mostrará varias unidades de estas características; el Motoclub Fojeteiros, una entidad arraigada en Narón y en toda la comarca; y el Auto Club Clásicos, que acude a la cita con una exposición de turismos de más de 40 años de antigüedad.





La entrada en el recinto es gratis, pero desde la organización se recuerda que, en cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, para acudir es necesario registrarse previamente a través de la página web del evento o bien facilitar una serie de datos en el mismo punto de acceso.