CEOE cifra en 6.000 millones el impacto de la pandemia en el turismo en Galicia

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cifrado en 6.000 millones el impacto de la pandemia en el turismo en Galicia, que cuenta con unos 100.000 puestos de trabajo en este sector y supone "prácticamente el 10% del PIB".







Así lo ha indicado en su intervención Foro Turismo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, en el que ha destacado que los hoteles, sector servicios y transporte "son los que han sufrido especialmente en la pandemia" en el turismo gallego.





Asimismo, ha apelado a emplear "bien" los fondos que lleguen de Europa para que supongan un "empuje fundamental" para el turismo, del que destaca que hay diferentes opciones en Galicia que pasan por la costa y el interior, de Sanxenxo a la Ribeira Sacra.

Durante su intervención, ha dejado claro que "una foto bastaría para animar a cualquiera a venir a Galicia", al tiempo que ha contado que suele acudir "habitualmente" a la comunidad gallega.





Junto a esto, con motivo del Xacobeo, ha comprometido que a final de este año: "Los empresarios vendremos a postrarnos ante el Apóstol".





FEIJÓO VE LA VACUNACIÓN COMO "VÁLVULA DE ESCAPE"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, identifica el avance de la vacunación como una "válvula de escape" y un "mensaje de esperanza" para el sector.





Por ello, emplaza al Gobierno central a que debe hacer el "esfuerzo de seguir comprando vacunas". "Y, por qué no, facilitar a cualquier persona que nos visite la vacuna", apuesta.





Así ha vuelto a abogar --al igual que hizo recientemente en un acto de Hotusa-- por administrar dosis a los turistas, pues considera que "es una inversión interesante en un país que tiene que volver a recibir a 85 millones de ciudadanos". Y es que "sin esos 85 millones" de visitantes, "no se va a recuperar el PIB de 2019 ni el empleo que había antes de la pandemia".





En sentido, apunta a la importancia de que Galicia "se acredite como un territorio seguro", pues "la recuperación turística tiene mucho que ver con la seguridad". Aquí, ha llamado la atención sobre el seguro coronavirus puesto en marcha para visitantes.





A este respecto, Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que "reindustrializar la economía española pasa por la activación del turismo".





"No es posible volver a sendas de PIB, volver a recuperar el empleo si el turismo no funciona", avisa. "No pensemos que la transición energética o economía digital va a crear trabajos de forma inmediata. No pensemos que el nuevo modelo económico se contrapone al modelo económico que nos ha llevado hasta aquí", ha subrayado.





Aquí, ha destacado que Galicia "resistió mejor" que la media a pesar de ser "el peor" año del turismo "en las últimas décadas". Pone en valor que la próxima semana se activará un nuevo plan de rescate, mientras que se inyectó de forma directa a este sector unos 350 millones.





Con todo, se queja de que "no se han cobrado todavía" los 234 millones comprometidos por el Estado para la comunidad y de que Galicia tan solo recibe el 3,2% de los fondos, a pesar de tener al 7,2% de los autónomos de España.





"COLABORACIÓN" EN LA EURORREGIÓN

Paralelamente, Feijóo ha agradecido la "colaboración" de Portugal. Remarca que se va a celebrar una cumbre ibérica en Galicia, además de que se va a presentar el Xacobeo en Lisboa y Oporto. Mientras, llama a avanzar en infraestructuras como la salida sur de Vigo.





En el acto de cierre --en el que también ha participado el presidente de la CCDR del Norte de Portugal, António Cunha--, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha emplazado a "encontrar y diseñar soluciones para la recuperación" con acciones "comunes".





Cebreiros considera que el Xacobeo es un "valor diferencial de esta eurorregión", de forma que espera "gran" afluencia turística a partir de 2022. Igualmente, apela a "poner en primer plano los valores históricos de la eurorregión".