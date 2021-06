Seijo defiende la situación del puerto de Ferrol en oposición a la “tensión” de A Coruña

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo, defendió ayer la situación económica de los puertos de la ciudad naval, en oposición a la tesitura que vive su homólogo de A Coruña. Durante una intervención ante los medios en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre su organismo y la Universidade da Coruña, Seijo apuntó que, visto desde el exterior podría parecer un “chollo” la potencial condonación de la deuda del organismo, pero que “cuando lo analizas (...), de verdad que no nos gustaría estar en la situación de la Autoridad Portuaria de A Coruña”.





Indalecio Seijo también alabó la gestión “eficaz” de su homólogo de la ciudad herculina, Martín Fernández







En este sentido, Indalecio Seijo apuntó que, en adición a las deudas del organismo de la ciudad herculina, ahora deben buscar financiación para el tren a Langosteira, mientras que “nosotros estamos haciendo el nuestro y lo estamos pagando con un crédito del Fondo Terrestre Financiero que nos ha dado Puertos del Estado, que tenemos que devolver hasta el último céntimo”. A este respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria afirmó que dicho crédito “nos va a meter mucho a partir de dos años financieramente en tensiones”, pero que “preferimos, de verdad, estar así y no como está el puerto de A Coruña, con toda esta tensión”. “Yo no se lo envidio para nada al presidente de la Autoridad Portuaria”, aseveró Indalecio Seijo, en referencia a los retos que debe afrontar Martín Fernández Prado, al que, no obstante, ha alabado –destacando su gestión “eficaz” y de “moderador” de los conflictos que se están dando en torno a las infraestructuras portuarias herculinas–.









Deudas





Respecto a la tesis de que se condonaría al puerto de A Coruña por parte del Gobierno, Indalecio Seijo la descartó por completo, asegurando que “yo he estado en Puertos del Estado hace poco con su presidente e insiste en que es imposible, no se puede condonar”. El presidente asevera que “es contrario a la ley”, pero que se muestra convencido de que “lo arreglarán de otra forma”.



“Eso de condonar no existe y gracias a Dios [porque] si no ya estábamos todos mañana metiéndonos en números rojos”, sentenció. “Analizado bien desde cerca y vistos los números y cómo está intervenido por Puertos del Estado, casi no podría ir a Ferrol en coche el presidente a verme a mí y yo sí he venido aquí en el mío”, concluyó, tajante, Indalecio Seijo.









Convenio de colaboración





La intervención del presidente se enmarca en la firma de un convenio de colaboración entre la Universidade da Coruña y la Autoridad Portuaria, mediante el cual los alumnos de grado y posgrado podrán realizar prácticas académicas en las instalaciones del puerto.



Según el acuerdo, será el propio organismo que dirige Indalecio Seijo el encargado de determinar el número de alumnos participantes en cada convocatoria, su perfil y las tareas que realizarán. Del mismo modo, se creará una comisión mixta de seguimiento y se asignará un tutor por cada parte implicada en el convenio.