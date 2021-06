El fantasma de la foto de Colón

La operación informativa para blanquear la concesión de indultos a los políticos catalanes presos por delitos de sedición y malversación, está en marcha. Vivimos tiempos de “telecracia” en los que la política se hace más en los platós que en el Parlamento y en ése terreno -el de los medios- el sanchísmo cuenta con abundantes colaboradores.





Turiferarios disfrazados de politólogos que intentan silenciar el porqué de la convocatoria de una manifestación en Madrid el próximo día 13 de Junio hablando del gran error que, según ellos, han cometido tanto el PP como Ciudadanos al anunciar que sus respectivos líderes Pablo Casado e Inés Arrimadas asistirán a la manifestación.





Les ha faltado tiempo para sacar a paseo el fantasma de la famosa “foto de Colón”, de cuando hace tres años estos partidos, junto a Vox, se manifestaron en el mismo lugar para protestar porque Pedro Sánchez había aceptado reunirse en una “mesa” de negociación y de igual a igual con el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña aceptando -como le exigían los independentistas- la presencia de un “relator” internacional. Ningún Estado democrático habría aceptado semejante fórmula negociadora pensada para territorios en régimen de descolonización. Obvio es subrayar que Cataluña forma parte del Reino de España y nunca fue una colonia. La masiva afluencia de ciudadanos a aquella manifestación hizo que Sánchez reculara.





La “mesa” quedó aparcada pero allí nació la insidia del “trifachito” un argumento que ahora las terminales catódicos de Sánchez pretenden reeditar. Tengo para mí que esta vez no va colar. Por varias razones. Entre otras, una de mucho calado: dirigentes señalados del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra también se han manifestado en contra de los indultos. Cuando la foto de Colón, la propaganda sanchísta trató de estigmatizar a los asistentes tildándoles de fascistas. Ya digo que ésta vez, como ya se vio en las pasadas elecciones del 4 de mayo en Madrid, semejante insidia no va a prosperar. Sánchez ha engañado a mucha gente durante los tres años que lleva en el poder pero cada son más los españoles que le han tomado la medida. Y son mayoría los que no tragan con los indultos