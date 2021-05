Evacuados dos trabajadores por inhalación de humo en un incendio en la cafetería de FIMO

Dos personas tuvieron que ser trasladadas ayer al centro hospitalario de referencia por problemas respiratorios tras inhalar humo durante un incendio registrado ayer en la cafetería de FIMO. Según apuntó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar en torno a la una del mediodía, cuando las dos freidoras del local de hostelería comenzaron a arder por causas que de momento se desconocen. Tras recibir la alerta, el servicio de emergencia movilizó hasta el lugar a dos dotaciones de Bomberos de Ferrol, a la Policía Local y a una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.



Tal y como explicaron los profesionales del cuerpo ferrolano de extinción, el fuego afectó a ambas freidoras y a la campana extractora, que quedaron severamente dañadas. El cocinero y encargado del local trató de apagar las llamas por su cuenta, vaciando tres extintores, pero no fue suficiente. Tras su llegada, los bomberos lograron controlar el incendio en cuestión de minutos gracias a un extintor de espuma. El local, no obstante, quedó cubierto de humo, por lo que hubo que airearlo. Los dos afectados, un cliente y un empleado, pese a no resultar heridos, tuvieron que ser llevados al CHUF.