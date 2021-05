La Xunta aprueba modificar el plan parcial de Os Airíos para atraer nuevas empresas

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda anunció ayer que ha informado favorablemente a la segunda modificación puntual del plan parcial del polígono de Os Airíos, en As Pontes, para facilitar al asentamiento de nuevas empresas.





En estos momentos, la capacidad del parque está “practicamente esgotada” y, explica la administración autonómica, “boa parte das parcelas destinadas a usos industriais están ocupadas”. Esta autorización permitirá, por ejemplo, actuar sobre el área del antiguo matadero municipal, localizada en el extremo norte del polígono. En ella se levantan tres naves que fueron edificadas en los años 80 que, recuerda la Xunta, “nunca chegaron a funcionar”.





Medio Ambiente sostiene que esta modificación se propone “actualizar as determinacións normativas e gráficas do plan parcial” para facilitar “a implantación de novas actividades, reutilizar as edificacións xa existentes e establecer medidas para mellorar a integración paisaxística das mesmas na contorna”.





El ámbito en que se aplicarán estos cambios es la primera fase del polígono –uno de los dos que existen en As Pontes– y se corresponde con el plan parcial del año 1993 y su primera modificación puntual, aprobada en 2001.





La propuesta de modificación ha sido validada por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, que ha concluido que “non cabe agardar que se produzan efectos ambientais significativos”, por lo que ha decidido no someterla a evaluación ambiental estratégica ordinaria.





Reunión Concello-Seara

Por otra parte, y con la finalidad de buscar fórmulas para dinamizar el tejido productivo pontés, esta semana se reunieron la edila de Industria del Concello, Ana Pena, y el presidente de la Asociación de Empresarios Seara, José Castro. El encuentro sirvió, entre otras cosas, para abordar y concretar las líneas de trabajo conjuntas para los próximos meses en materia de formación, emprendimiento y “consolidación de novos proxectos locais” en un momento especialmente delicado para el concello debido a la transición energética.





As Pontes se incorpora a la Red Europea de Patrimonio Industrial



El Concello de As Pontes ya forma parte de la Red Europea de Patrimonio Industrial, entidad que agrupa a más de 1.600 enclaves de interés patrimonial de 47 países. Su objetivo es, según explicó la concejala de Turismo, Elena López, “promocionar o turismo potenciando a dimensión europea do patrimonio industrial e os vínculos internacionais que xera”. Así, a través de un programa que articula este ingente volumen de recursos “relacionados co pasado industrial de Europa”, As Pontes podrá mostrar “dunha forma completa”, señaló la edila, “o que somos a partir do que fomos, servindo para dar a coñecer as edificacións industriais, testemuñas do desenvolvemento económico e social das Pontes” y convertidos ahora, añade, “na base potencial dun novo desenvolvemento como recurso turístico a través da súa posta en valor e conservación”.





As Pontes es el único enclave de la provincia –el tercero de Galicia– y con su integración en la red “beneficiarase das experiencias levadas a cabo en distintos países no eido do turismo industrial para abrir as portas á creación dun produto turístico innovador” con el que espera “mellorar a experiencia dos visitantes”.