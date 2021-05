La Xunta envía su propuesta de pacto de estado por Ferrol a los agentes implicados

La Xunta remitió el pasado viernes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la propuesta para el Pacto de Estado por Ferrol que ayer comenzó a enviar a todas las demás administraciones públicas –como la Diputación da Coruña y los concellos del área– y agentes socioeconómicos implicados en un plan con el que se pretende revertir la delicada situación industrial por la que atraviesan las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.





El documento, de cerca de ochenta páginas, incluye cien medidas para la “recuperación y transformación” industrial de la zona. Analiza también la situación de partida, tanto estructural como coyuntural, de la comarca así como un diagnóstico de la misma en cuanto a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se trata, incidieron ayer fuentes de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, de una propuesta que ahora será analizada por las diferentes partes con la posibilidad de realizar las aportaciones que se consideren oportunas.





Incertidumbre

El gobierno gallego reconoce en el documento que Ferrolterra necesita una respuesta “excepcional” ante la situación que está viviendo por “la incertidumbre sobre el futuro de ciertas empresas y la ausencia de carga de trabajo en Navantia Ferrol mientras no se inicie la construcción de las F-110”. Señalan además en el apartado de amenazas que se ciernen sobre el sector industrial de Ferrol el limitado ritmo de avance en la modernización de las instalaciones del astillero local; la decisión de Endesa de cerrar la central térmica de As Pontes; el cierre de la fábrica de Gamesa en As Somozas; el proceso de deslocalización en otras industrias del área (textil, plástico, etc); los cambios productivos y comerciales en el ámbito marítimo-pesquero; o el impacto derivado del covid-19.





“Lecciones aprendidas”

Entre la densa y pormenorizada información contenida en el documento, en el que se detallan las cien propuestas de actuación a desarrollar por las diferentes administraciones así como las principales capacidades y oportunidades para el desarrollo de la industria de la zona, se hace también alusión, bajo el epígrafe de “lecciones aprendidas”, al “insuficiente” resultado logrado por los planes de promoción industrial que se han ido sucediendo desde los años ochenta. “No consiguieron provocar una mejora significativa de las variables macroeconómicas del territorio”, señala.





OBJETIVOS Y ALGUNAS DE LAS ACCIONES