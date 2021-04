Neda aborda la figura de Pardo Bazán en sus Xornadas Literarias

Tras un año de ausencia por la pandemia, las Xornadas Literarias de Neda regresan a la Casa da Cultura para, en esta edición –la decimoctava–, profundizar en la figura de una de las escritoras gallegas más influyentes, Emilia Pardo Bazán, de cuyo fallecimiento se cumple un siglo el próximo 12 de mayo.





El programa confeccionado por el área de Cultura arranca esta tarde, a las siete, con la inauguración del alcalde, Ángel Alvariño, y la posterior proyección de la película dirigida por Zaza Ceballos “Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde”. La cinta, estrenada hace una década, será presentada por el autor y crítico cinematográfico Alberto Abuín, que tras el pase de la cinta conducirá un coloquio abierto con los asistentes.





Los actos continúan mañana a las seis. La intervención de la concejala de Cultura, Verónica Vigo, dará paso a la charla del club de lectura “A pantasma de papel” del IES Fernando Esquío, dirigido por Loles París, en la que se glosarán algunos aspectos de la biografía de Pardo Bazán.





Las ponencias de las escritoras Marilar Aleixandre y María López Sández –“Marimachismo e subversión: os desexos de Emilia Pardo Bazán para as mulleres do futuro”– y de Mónica Bar Cendón, sobre “Quen teme a Emilia Pardo Bazán?” pondrán el punto final a unas Xornadas para las que todavía hay plazas disponibles.





Alberto Abuín: “En nuestra cultura hay muchísimo material para hacer cine”







El crítico de cine Alberto Abuín considera que no solo la obra de Pardo Bazán, sino la cultura gallega en general, está repleta de historias que merecen llevarse a la gran pantalla. Hoy, a las siete, hablará en la Casa da Cultura de Neda sobre la película “Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde”, un biopic de Zaza Ceballos estrenado hace una década en la TVG.





¿Qué destacaría de la película?

Creo que es una ocasión muy buena para verla. Esta película se hizo para la TVG, por lo que su distribución, incluso en soporte físico como DVD o Blue-ray, ha sido muy limitada. Digamos, entonces, que es una ocasión única y especial, dentro de lo que cabe, porque se proyectará en unas muy buenas condiciones técnicas. Además, me voy a permitir el lujo de comentar un par de cosas que me gustan de Emilia Pardo Bazán





¿Cuáles?

Sobre todo, lo que le gustaban las novelas de Arthur Conan Doyle protagonizadas por Sherlock Holmes. De su autor no hablaba demasiado bien porque decía que sus novelas no tenían una profundidad psicológica adecuada o que los personajes no estaban bien tratados. Sin embargo, era una lectora voraz de Sherlock Holmes, lo que supone una contradicción. Incluso intentó hacerle la competencia, entre comillas, con la creación del detective Ignacio Selva. Precisamente ahora la editorial Ézaro publica “Los misterios de Selva”. Para mí este posicionamiento suyo es muy atractivo, incluso desde un punto de vista crítico o literario, es decir, conocer las referencias y los gustos de escritores intocables. Por otra parte, solo hay dos películas –“La sirena negra” (1947) y “El indulto” (1961)– sobre obras suyas, y en ambos casos con adaptaciones muy libres, no especialmente fieles al relato, aunque el de las adaptaciones es otro tema a tratar.





¿Está desaprovechada su obra desde el punto de vista cinematográfico?

La palabra desaprovechada no me gusta, pero creo que en la cultura e historia gallegas hay muchísimo material para el cine. Muchísimo. A poco que te sumerjas encontrarás material para hacer thriller, historias de amor, de terror, fantásticas... Pero siempre hemos sido la esquinita de España, aunque ahora el cine parece que empieza a despegar, gracias a la productora Vaca Films. Hay que escarbar todavía más, no solo con Pardo Bazán. Y creo que ya es hora de que empiece a explotarse. Si a un productor con ganas le da por indagar en nuestra historia, se frota las manos, de verdad.