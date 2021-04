Parece que el gusanillo electoral también pica en Andalucía

Parece que al presidente de la Junta de Andalucía le ha picado el gusanillo de las elecciones. Normal, ve cómo se lo pasan en Madrid y quiere tener su propia fiesta. Y mira que decía no hace mucho que de ninguna de las maneras habría adelanto electoral... pero ahora lo deja abierto a una “causa mayor”. Y no sabemos lo que puede considerar como tal Juanma Moreno. Por ejemplo, esto sí lo ha dicho, la inestabilidad política que se podría dar después de los comicios madrileños. Si es que cuando Ayuso decía que los resultados en la Comunidad de Madrid cambiarán el rumbo de España igual no iba desencaminada. Tiene pinta de que ya sean andaluzas o generales, habrá más citas con las urnas en los próximos meses.