Su paso por MasterChef no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a los jueces durante las siete semanas en las que Sara Lúa demostró personalidad y morriña. Con la sensación de haber podido demostrar más, pero la satisfacción de haber sido una buena embajadora de su tierra natal, la coruñesa hace balance de una de las ediciones más seguidas del programa de TVE, que además coincidió con el confinamiento.



-¿Cómo fue tu paso por MasterChef?



-Fue una experiencia inolvidable, me siento muy orgullosa de poder formar parte de esa gran familia. Es un programa que me encanta, porque además de disfrutar y conocer gente, hice lo que más me gusta: cocinar. Me volvería a presentar todas las veces posibles.



-¿Qué te ha aportado a nivel personal y profesional esta experiencia?



-Gracias a MasterChef he conseguido muchísima más visibilidad en redes sociales y, además, he adquirido muchísimos conocimientos de los cuales antes carecía. Personalmente, me llevo la experiencia y muchas personas importantes.



-En el programa has sido junto a tu compañero Iván, embajadora del producto gallego, ¿con qué plato de los cocinados que hiciste te quedas?



-Sin duda alguna me quedo con Morriña, ese fue el plato que me ayudó a entrar en MasterChef. Se trataba de una merluza a la gallega “a mi manera”. Es un plato recurrente en mi cocina: sencillo, rico y rápido.



-Has estado junto a algunos compañeros de edición en A Coruña mostrándoles tus lugares favoritos, ¿cuáles no deben faltar cuando alguien visita la ciudad.

A Coruña tiene muchísimo ocio nocturno, los gallegos somos muy riquiños y hacemos que cualquier forastero se sienta como en casa



-Creo que es esencial ver el mar, pasear por nuestros campos verdes y disfrutar de nuestra gastronomía. Creo que un plan perfecto sería disfrutar de las vistas del Monte de San Pedro mientras degustas la cocina de Luis Veira en Árbore da Veira. A Coruña tiene muchísimo ocio nocturno, los gallegos somos muy riquiños y hacemos que cualquier forastero se sienta como en casa tomando un chupito de licor café o crema de orujo. Un café en la plaza de Azcárraga y un paseo por la Avenida de la Marina creo que es imprescindible también, y como no, una visita a la Torre de Hércules.



-¿Cómo es en la actualidad el día a día de Sara Lúa?



-Tengo una vida muy normal, voy a trabajar, hago algo de ejercicio y me gusta quedar con los míos siempre que puedo. Me encanta ir a conocer restaurantes, pero soy muy fiel a mis favoritos. Estoy deseando cenar otra vez en Pracer, O Terreo, o la Taberna de Miga…. Mi momento favorito del día es el paseo largo con mis perras y mi pareja, y, por supuesto, escuchar toda la música que pueda.



-¿Cómo es, a día de hoy tu relación con los compañeros del formato?



-Tengo muy buena relación con varios de mis compañeros, pero sin duda Adrienne se ha convertido en una persona muy importante en mi vida. Del resto tengo mucha relación con Sito, Sonsoles, Fidel, Jose Mari y Rosa.



-¿Eran duras las pruebas del programa?



-En general sí, pero cuando estas en ellas es inevitable no disfrutarlas y divertirte. Tenemos muchísima presión, generalmente cocinamos para un número elevado de comensales y simplemente somos amateurs. Ha habido pruebas brutales, como la que grabamos en los estudios de la Casa de Papel. Yo que soy fiel seguidora de la serie y la disfruté muchísimo.



-¿Qué fue lo que más te gustó de la experiencia Masterchef?



-Sin duda alguna lo mejor fue conocer a las personas que lo forman. Esta experiencia no hubiese sido igual sin ellos. Conocer a grandes Chefs fue increíble, y tener trato con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera fue un sueño cumplido.



-Si volvieses a participar en el programa, ¿qué harías diferente de tu participación?



-Después de haber vivido la experiencia, creo que estaría más relajada y dejaría ver la Sara Lúa que realmente soy. Me vi muy tímida y cohibida, cuando realmente soy una persona muy abierta, sociable, y dicharachera. Intentaría también no tomarme las cosas de manera personal y cambiaría ciertas reacciones que tuve en algún momento.