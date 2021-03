Puigdemont ve irrealista una posible vuelta a Cataluña

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputado Carles Puigdemont explica en una entrevista al diario belga "De Morgen", publicada este sábado, que cada día cuando se levanta piensa que quizá sea el último que pase "en el exilio".





"No tengo planes para el futuro, no miro más allá de una semana porque no sé lo que puede pasar. Llevo tres años y tres meses viviendo en Bélgica y cada día, cuando me levanto, pienso: quizá sea mi último día en el exilio. También sé que no es realista, pero ayuda a ser positivo y a seguir luchando", explica Puigdemont a ese diario, a dos días de que la Eurocámara decida sobre su inmunidad parlamentaria.





"Por supuesto que preferiría ir a mi país, pero no es posible. Así que prefiero centrarme en lo que es posible. Hoy en día se puede hacer política en cualquier lugar. No tengo la sensación de conseguir menos desde aquí que si estuviera sentado en mi despacho de Barcelona", dice el político huído de la Justicia española.





Asegura además que se mantiene en contacto diario con su familia, con la que habla "a través de videollamadas" y que ayuda a sus hijas con los deberes. "No es lo ideal, pero nos arreglamos", añade.





Preguntado por sus futuros pasos en caso de que el Parlamento Europeo decida levantar su inmunidad y la de sus compañeros de partido Toni Comín y Clara Ponsatí, responde que "no lo dejarán ahí", y que recurrirán al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo.





"No se trata sólo de nuestra inmunidad, sino también de la protección de la democracia europea, de si Europa está preparada para proteger a las minorías políticas y nacionales", dice Puigdemont.





"Supongamos que levantan la inmunidad, entonces serán los tribunales belgas los que decidan si actúan sobre la orden de detención de España. Pero aún no estamos tan lejos", indica el político independentista, y añade que en ese caso, volverá a tomar "todas las medidas legales posibles para contrarrestarla".





Una cosa es segura, añade, "si me extraditan a España, iré inmediatamente a la cárcel durante al menos trece años. Ya he sido declarado culpable antes de un juicio. Europa no puede estar de acuerdo con eso, pues socava la credibilidad del sistema europeo".





Sobre el rapero Pablo Hasél, condenado a prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, opina que "también socava el sistema europeo y se refiere a "la burla que (el alto representante de la Política Exterior europea) Josep Borrell recibió recientemente de Rusia cuando denunció la violación de los derechos humanos en el país".





Europa, dice, "ha perdido su papel de autoridad moral. El caso Hasél lo demuestra claramente. Es increíble que un cantante acabe en la cárcel por sus letras. Uno esperaría algo así en un país como Irán, Rusia o China, pero seguramente no en la Unión Europea. No es sólo un problema para España, sino para toda la UE".