Hace 25 años: Victoria del PP en las siete ciudades gallegas y curso de cocina para diabéticos

El 5 de marzo de 1996 El Ideal Gallego abría su edición con el triunfo del PP en las siete ciudades gallegas, la muerte de uno de los responsables de la Ertzaintza a manos de ETA y las reformas en la residencia Rialta.





Los "populares" vencieron en las siete grandes ciudades gallegas

La Galicia urbana no se desmarcó de la rural a la hora de votar. En las siete grandes ciudades gallegas los resultados obtenidos reproducen los rasgos generales de los registrados en el conjunto de la comunidad autónoma. La Coruña es la ciudad en la que se registró un mayor incremento de voto "popular" respecto a las anteriores generales. Supera el 46 por ciento de los votos, con un total de 72.986 sufragios, mientras que el PSdeG-PSOE se queda con casi el 31 por ciento, con 52.782 y el Bloque Nacionalista Galego alcanza el 12 por ciento, con 19.228. Por su parte, el presidente del PP, José María Aznar, reconoce que será difícil gobernar y pide un esfuerzo a todos. Empezó los contactos para llegar a acuerdos con otras fuerzas que pretende que se basen en el mayor grado de compromiso posible.





ETA mata a uno de los responsables antiterroristas de la Ertzaintza

Ramón Doral Trabadelo, uno de los responsables de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista, fue asesinado en atentado perpetrado en Irún (Guipúzcoa) mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos del vehículo que conducía. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, fuertemente impresionado por el atentado contra Doral, responsabilizó del asesinato al dirigente de HB Antón Morcillo, quien recientemente advirtió a la Ertzaintza que "donde las dan las toman" y al periodista de Egin Pepe Rey, quien publicó un libro en el que afirmaba que el fallecido "dirigió todas las actuaciones de la Ertzaintza contra HB y ETA en Guipúzcoa". Es el segundo atentado mortal contra un miembro de la policía vasca.





Los ex Beatles rechazan la oferta para actuar en una gira mundial

Los ex Beatles Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison rechazaron la mayor oferta económica que han tenido hasta ahora para que vuelvan a actuar juntos como grupo. Un grupo de empresarios les ofrecieron más de 25.000 millones de pesetas por volver a reunirse en los escenarios.

Cocina para diabéticos en el "Carballo Calero"





El Fondo de Formación y Empleo acogió ayer la presentación del primer curso de cocina gallega organizado por la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. Los participantes en el cursillo elaboraron ayer sus primeros platos, adecuados para seguir una dieta acorde con sus necesidades. En la presentación, el técnico especialista en hostelería Jesús Verde Rodríguez explicó que se trata de "ampliar el abanico de productos y comidas de los diabéticos que, por desconocimiento o miedo, han limitado sus menús durante muchos años". La agrupación tiene previsto publicar un libro y editar un vídeo en el que se recojan los diferentes menús y dietas.

















Francisco Aréchaga: "Calidad y precio serán factores decisivos en la supervivencia de las explotaciones mineras"

Francisco Aréchaga Rodríguez, director de la mina que Endesa posee en As Pontes, reconoce que son muy pocos sus compañeros de profesión que comparten con él el trabajo en una explotación minera. La versatilidad de los titulados en esta especialidad queda, pues, de manifiesto. Desde 1984, ejerce su profesión en Endesa, en As Pontes, donde desempeña el cargo de director de la mina desde el año 91. "A medida que la población mundial crece, se necesitan más minerales. En Galicia es importante la explotación de rocas ornamentales, pizarras, áridos de construcción, etc". Sobre el futuro de las explotaciones, afirma que "supervivirán las que tengan mejores calidades y mejores precios".













Un libro aborda la discriminación sexista en las aulas

El patio es inequívocamente de ellos. Cuando suena la campana del recreo, los chicos practican deporte ante la secundaria mirada e las chicas, relegadas a la mera condición de espectadoras. Tres profesoras de institutos coruñeses han enunciado, en forma de libro, un metafórico "basta ya" ante la discriminación que sufren las mujeres en el campo deportivo. Todas las reflexiones sobre el particular de Gloria Soneira, María Isabel Martín y Fernando López --así se llaman las docentes coruñesas autoras, junto a las viguesas Mari Álvarez Lires e Innmaculada Pizarro-- se encuentran recogidas en el libro "As Mulleres e o deporte: unha carreira de obstáculos", que recientemente obtuvo el premio concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia "Educación y Sociedad" en la categoría de material de apoyo.