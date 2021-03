Sanidade levanta el cierre del área sanitaria de Ferrol desde el viernes

El comité clínico ha decidido levantar el cierre del área sanitaria de Ferrol, que pasará a tener la misma situación que las de Lugo, Ourense, Santiago y Vigo, por lo que los vecinos podrán moverse a otros municipios dentro de su misma franja de incidencia y estará permitida la apertura de la hostelería en interiores al 30% de su capacidad. En la práctica, todos los concellos de las tres comarcas, menos Cariño, estarán en el nivel medio y podrán desplazarse entre sí y a otros puntos de Galicia que también tengan ese mismo estatus (esto excluye a las áreas sanitarias de A Coruña y de Pontevedra, que siguen en el nivel alto).





Cariño, debido sobre todo a su incidencia acumulada en la última semana –ya se había anunciado que se iba a poner más atención en los casos detectados en los siete días anteriores–, permanecerá también en este nivel alto y solo podrá abrir terrazas y moverse a otras localidades de esta categoría (Guitiriz, Lourenzá, Pobra de Brollón, Tordoia, Porto do Son, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén y Boborás). De todas formas, y dado que estas nuevas medidas no entran en vigor hasta el viernes, puede haber cambios.





Descenso de casos

La tercera ola de coronavirus en Ferrolterra continúa dejando su huella en el número de personas ingresadas y en los fallecidos. Ayer se conocía la muerte en el CHUF de un hombre de 84 años, residente en Domus Vi Laraxe, por lo que las muertes, desde marzo pasado, son 207.





Sin embargo, los datos de nuevos casos diarios se sitúan ya en niveles de principios de octubre y los casos activos continúan en descenso, dejando atrás la cifra de 500 personas con la infección en curso (487). En la estadística publicada ayer por el Sergas se contabilizaban seis casos totales más que el día anterior, tres de ellos diagnosticados por PCR.





Esas tres PCR salieron después de analizar 498 muestras, lo que da una positividad del 0,6%, muy por debajo del 5% que pide la OMS para tener controlada la situación o del 4% de la Unión Europea.





Cierre de UCI en el Naval

El hospital también vive una situación muy diferente a la de las últimas semanas. Ayer se informaba de siete personas con Covid en la UCI y de 47 en planta, por lo que se baja por primera vez del pico de ingresados de la segunda ola (cuando se notificaron hasta 63, el 14 de noviembre). En esta, se rozaron los 200 con diagnóstico activo y se trasladó a 19 pacientes a los hospitales de Lugo y de Pontevedra.





Con este alivio, y tras haber recuperado Reanimación para sus funciones habituales, el CHUF informa de que este lunes se ha cerrado también la UCI adicional del Naval. Esperan recuperar la normalidad a lo largo de marzo.





La mejoría en los nuevos casos detectados se refleja en la incidencia acumulada en los municipios. El Sergas empezaba a incluir ayer en sus mapas diarios también la situación a siete días. Este nuevo dato, que ya manejaba internamente el comité clínico, con otros, es importante para decidir aperturas y cierres.

Según estas cifras, en la última semana hay cinco municipios de las comarcas en los que no se diagnosticó ningún caso de coronavirus. Se trata de Neda, Monfero, Mañón, A Capela y As Somozas. Además, están en la franja entre uno y nueve casos Fene, As Pontes, Pontedeume, Cedeira, Valdoviño, Ares, Ortigueira, Mugardos, Cabanas, San Sadurniño, Moeche y Cerdido. En Cariño se diagnosticaron diez casos; en Narón, 19; y en Ferrol, 26.





La incidencia a 14 días, que es el dato que se hacía público hasta la fecha, muestra a A Capela y As Somozas con cero casos. Los demás municipios están por debajo de 500 y la mayoría con menos de 250 por 100.000 habitantes.





Colegios en mínimos

Los centros educativos continúan su descenso y la de ayer fue la segunda cifra más baja de todo el trimestre, con 70 casos activos (nueve menos que el viernes).





Hay, sin embargo, siete aulas cerradas, cuatro de ellas en el Centro de Educación Especial Terra de Ferrol. Las otras tres son en el CPR Santiago Apóstol de Narón, el CEIP Isaac Peral (Ferrol) y el CEIP Manuel Fraga (Cariño).





Prosiguen las altas en centros sociosanitarios. Hay 29 usuarios positivos (14 en Laraxe, 14 en Mi Casa y uno en O Casón) y seis trabajadoras (tres en Laraxe, una en Caranza, una en Mi Casa y una en As Virtudes). También hay un usuario en la residencia Aspanaes de As Pontes.





Datos para la vacunación

El Concello de Ferrol ha instalado carpas en los exteriores de los centros de salud de Serantes y de Caranza para proteger a los usuarios que acudan a consulta o a vacunarse y tengan que hacer cola en el exterior. Ya se ha instalado una en el Fontenla Maristany.





Respecto a la inmunización, el Sergas ha reforzado el personal que atiende el 981 569 540 para confirmar los datos de la tarjeta sanitaria de cara a la vacunación. Esto también puede hacerse a través de la web, con certificado digital. Advierten de que solo llamen los mayores de 80 que tengan dudas sobre sus datos.