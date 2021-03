Difícil hacerse un hueco en las terrazas y paseos en el primer domingo de desescalada

El buen tiempo y el fin de semana fueron los ingredientes necesarios en el primer festivo de la desescalada para propiciar el “lleno total” en terrazas y zonas de paseo de la ciudad y los concellos costeros, especialmente.





El cierre de los establecimientos de hostelería por encontrarse todos los concellos de la comarca en nivel de restricciones alto hizo que el aforo del 50% de las terrazas se quedase pequeño para la masiva afluencia de gente. Por eso, se pudieron ver colas y, lo que fue denunciado por algunos ciudadanos, escasas separaciones e incluso grupos de más de cuatro personas.





Las policías locales continuaron con su labor habitual de fin de semana –el sábado hubo denuncias a algunas fiestas ilegales– y hubo en muchos concellos advertencias acerca del uso de las mascarillas, grupos de reunión y avisos a hosteleros acerca de la cantidad de mesas y sillas que se instalaron, ya que no pueden ser más de la mitad de lo habitual.





Ares o Cedeira se llenaron de visitantes, lo mismo que la zona de Ferrol Vello, que mostró una imagen que no se veía en meses.





Los datos sanitarios continúan mejorando y el Sergas informó ayer de que están activos en el Área de Ferrol 77 casos menos que el día anterior, 544. Las PCRs superan una vez más el medio millar –576– y tan solo se detectaron ocho nuevos casos en un día. También la carga hospitalaria desciende, con un total de 71 personas ingresadas en el CHUF, de las cuales 63 están hospitalizadas en planta y ocho en UCI, una cifra baja si se compara con el mismo día de hace un mes, cuando los ingresados en UCI llegaban a 30. En los centros de mayores y sociosanitarios tan solo hay ya 40 casos activos, ya que han dejado de contabilizarse 11 casos en los centros afectados.





Esta semana continuarán las vacunaciones entre el profesorado y los mayores de 80 años.

Los datos de la Fiscalía dan cuenta de un único caso judicializado en Ferrol por negativas de familiares a vacunar contra la Covid-19 a un allegado que no puede decidir por sí solo.





“Defendemos o cumprir as normas, pero non a intervención policial dos negocios”



El sector de la hostelería se ha defendido siempre ante las acusaciones de centros de contagio y así lo continúan haciendo desde la plataforma que aglutina a hosteleros gallegos y, en Ferrol, a los agrupados en HAF –Hostaleiros e Autónomos de Ferrolterra–. Estos, a través de un manifiesto, han defendido el cumplimiento y vigilancia de las normas, “algo que a gran maioría dos locais fixeron a pesar da improvisación das mesmas e dos bandazos de quen as creaba”, explican. Sin embargo, aseguran que no pueden admitir “a intervención policial dos seus negocios e que, por exemplo, un axente do orde se convirta en inspector, instructor e sancionador nun mesmo acto”.