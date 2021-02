A Capela habilita un coworking en el antiguo centro de salud de As Neves

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de A Capela, Manuel Meizoso, visitaron ayer el nuevo coworking del municipio, un espacio de 178,75 metros cuadrados habilitados en el primer piso del antiguo centro de salud de As Neves y diseñado para albergar 12 iniciativas empresariales. Las obras finalizaron recientemente tuvieron un coste de 72.000 euros, de los que la institución provincial aportó 58.560.30 euros a través del Plan Único y los restantes procedieron de las arcas municipales.





Este espacio singular, que servirá de germen de creación y atracción de nuevas empresas y generará sinergias entre las mismas, cuenta con todo la equipación necesaria para la puesta en marcha de proyectos empresariales. Asimismo, la zona de trabajo se divide en cuatro oficinas modulares con mesas, sillas, armarios, enchufes y tomas de conexión de banda ancha.





“O apoio provincial non se vai a quedar na rehabilitación do espazo se non que vamos a involucrarnos, con presenza diaria, para levar a cabo a parte máis importante, que é a da dinamización do coworking e a súa difusión para captar interesados, da Capela e de toda a comarca, que nos consta que xa hai”, explicó ayer el presidente provincial.





178,75 m2

es la superficie de la que disponen estas instalaciones con capacidad para 12 iniciativas empresariales





El coworking de A Capela se centrará en el sector primario, un ámbito en el que el municipio cuenta con gran experiencia.





El espacio se integrará además en la Red Provincial a la que ya están adscritos el Pazo de Arenaza en Oleiros, el Fórum de Carballo, Transformando en Brión, LabBarbanza de Boiro, A Proa en Ames y el coworking de Moeche, que también entrará próximamente en funcionamiento.





El alcalde de A Capela, Manuel Meizoso, agradeció la implicación de la Diputación y expresó su deseo de que “sirva como un impulso económico e demográfico para A Capela e que os nosos veciños e veciñas e animen e veñan aquí a desenvolver as súas iniciativas empresariais”.





En este sentido también se pronunció González Formoso quien destacó la importancia “de que municipios como A Capela conten con este tipo de equipamentos que permiten reter á xuventude, atraer a novos talentos e fixar poboación, loitando contra o baleirado do rural, unha aposta estratéxica da Deputación da través do Plan de Emprego Local”.