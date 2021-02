Hace 25 años: Muere la mujer de Manuel Fraga y los mariscadores bloquean el puerto

El periódico del 24 de febrero abría la edición con la muerte de Carmen Estévez, una nueva entrega de la entrevista al exgeneral Alfonso Armada y el bloqueo del puerto por parte de los mariscadores, que pedían explicaciones por los rellenos en aguas interiores.





Murió la esposa de Manuel Fraga

Carmen Estévez Eguiagaray, esposa del presidente de la Xunta Manuel Fraga, será enterrada en la más absoluta intimidad en el panteón familiar de Perbes, por expreso deseo suyo y de sus familiares. Carmen Estévez murió en su casa de Roxos, en Santiago, víctima de un cáncer que llevaba padeciendo desde hace algún tiempo. El presidente del PP, José María Aznar, viajó desde Madrid acompañado de su esposa, Ana Botella, y de los conselleiros Xosé Cuiña y Juan Miguel Diz Guedes, para mostrarle sus condolencias al presidente de la Xunta.

















Alfonso Armada: "Solo Fraga fue a visitarme a la cárcel"

En una nueva entrega de la entrevista con el exgeneral condenado por el golpe del 23F, Alfonso Armada afirma que todo el mundo le dio la espalda y que solo Fraga fue a visitarle a la cárcel. "Manuel Fraga es un gran político. Yo diría que es el mejor político que ha habido en este país desde hace muchos, muchísimos años", cuenta en la entrevista, en la que añade: "Eso sí, tiene un único defecto; creo que le traiciona el carácter. En muchas ocasiones tiene más de Iribarne que de Fraga, por eso a veces parece muy irascible". También recuerda a Felipe González, al que conoció cuando todavía era Isidoro. "Me llamó un amigo de la embajada alemana para ver si podía lograr un visado de salida para un tal Isidoro González. Yo hablé con un amigo que tenía en la Dirección General de Seguridad y me dijo: 'Pero hombre, no sabes quién es este'".









Los mariscadores bloquean el puerto

Dos colectivos de mariscadores de la Cofradía de Ferrol, repartidos por mar y por tierra, colapsaron el puerto departamental para exigir explicaciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Vicente Irisarri, por los efectos de los rellenos en aguas interiores. El director técnico del puerto, Miguel Villalobos, informó al colectivo de la imposibilidad de atender la petición de entrevista en esta jornada con el presidente. Los mariscadores disponen de una tabla reivindicativa dirigida a la Xunta del PP y a la administración portuaria, del PSOE, coincidiendo con la campaña electoral.