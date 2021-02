Paula Miraz: “Somos un colegio pequeño con una comunicación fluida con las familias”

La directora del colegio Belén, Paula Miraz, reconoce que el profesorado ha tenido que gestionar la “presión extra” de cumplir las medidas sanitarias en el aula.





¿Cómo lleva la complejidad de este curso?

Supuso un sobreesfuerzo porque hubo que elaborar el protocolo, adaptarlo, modificarlo y llevarlo a cabo correctamente: horarios, acceso al centro, eliminar mobiliario, aprovechar los espacios... Cambiamos la manera de relacionarnos con las familias, dejamos de compartir espacios, actividades, celebraciones, tuvimos que suspender las actividades complementarias y los talleres de vacaciones y cambiar el planteamiento de las actividades extraescolares –ahora enfocadas al grupo del aula–, además de aumentar la limpieza. Lo que al profesorado le provoca más presión es estar constantemente pendientes de que los niños lleven puesta la mascarilla correctamente, que mantengan las distancias, que no compartan. Y, aunque los niños son admirables porque son los que mejor lo llevan y los que mejor lo hacen, no dejan de ser niños. Las familias, que en general se adaptaron bien y colaboraron, al principio del curso tenían dudas y miedo, pero al comprobar que la transmisión no se da en los centros los ánimos se fueron relajando.





¿Por qué recomienda el centro?

Somos un centro pequeño de infantil y primaria, con escuela infantil de 0 a 3 años. Tiene un horario muy amplio, desde las 7.30 hasta las 18.00 horas y eso ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, por lo que de algún modo son las familias los que confeccionan el horario según sus necesidades. Aquí nos conocemos todos y hay una comunicación rápida y directa, trabajamos de forma cooperativa y tenemos la suerte de que las familias se implican mucho.





VISITAS CONCERTADAS EN EL COLEGIO CRISTO REY

La pandemia de coronavirus ha marcado muchas facetas de la vida escolar, especialmente aquellas con un componente presencial. Evidentemente, esto ha tenido un impacto directo en el proceso de visitas de padres a los centros de cara a las futuras matriculaciones. Para paliar esta situación, el colegio Cristo Rey de Ferrol está ofreciendo una atención personalizada a las familias con visitas mediante cita previa. Tal y como explica Flor María Porras, representante de la titularidad, estas se pueden establecer por teléfono, mediante la página web del centro o por un formulario. En dichas visitas se muestran todas las instalaciones y se resuelven todas las dudas que las familias puedan tener, así como las diferentes ofertas educativas con las que cuenta el centro. Porras destaca, además, que el contacto con las familias es continuo de cara al desarrollo del alumno.