El Concello de Ferrol contrata la redacción de una nueva lista de puestos de trabajo

El Concello de Ferrol ha iniciado la actualización de la Relación de Postos de Traballo, el documento en el que se reflejan todos los puestos que hay en la administración, con su grupo, escala, complementos y otra información laboral. Se adecúan a las necesidades de cada momento, pero si la RPT está desactualizada puede haber déficits de personal o nuevas funciones que no estén debidamente cubiertas. La última, según aparece en el apartado de Transparencia de la web municipal, la firmó José Manuel Rey Varela como alcalde en diciembre de 2014 y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de enero de 2015. Es, indica la concejala María Teresa Deus, una modificación parcial de la RPT del año 2000, por lo que considera que su actualización es una “necesidade histórica”.





Deus es titular de los departamentos de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos e Emprego y apunta al diálogo como herramienta para sacar adelante un documento consensuado por todas las partes implicadas.





El primer paso del proceso de modificación de la RPT es la contratación del equipo que se encargará de la redactar el nuevo documento. Se realizará un diagnóstico de la situación y de las necesidades que dará pie a la propuesta. “Co fin de que a futura RPT municipal recolla achegas das partes implicadas e alcance o acordo dos traballadores e grupos políticos, a segunda fase do proxecto consiste precisamente na negociación colectiva da proposta”, explica Deus.





Un tercer movimiento sería ya el trámite para su aprobación en las instancias pertinentes y su entrada en vigor.





Deus agradece a los representantes de los trabajadores su “bo ánimo” para buscar el entendimiento en conversaciones mantenidas en los últimos meses y mostró su confianza en que “a nova RPT cumprirá as actuais necesidades do Concello”.





Nuevas necesidades

La concejada de Recursos Humanos calificó esta modificación como “absolutamente necesaria”, ya que las competencias de los gobiernos locales se han modificado y ampliado en los últimos años. “É imprescindible revisar a actual organización e redefinir tarefas co fin de optimizar os nosos recursos”, añade. Los funcionarios, dijo, “están a realizar un incansable traballo para que as cousas funcionen a pesar do déficit que sofren nalgúns departamentos”.





Esta realidad ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones, sobre todo cuando se habla de la necesidad de más funcionarios, puesto que los trabajadores que hay no son suficientes para el trabajo que se debe acometer en el día a día municipal. Con la explosión de la pandemia de coronavirus las carencias en este ámbito han resultado todavía más claras, y se han intentado suplir con nuevas contrataciones en servicios sociales y en puestos clave para poder acelerar las numerosas tramitaciones de ayudas y prestaciones. Sin embargo, son apoyos puntuales que no tienen una estabilidad laboral suficiente.