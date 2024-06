Valdoviño firma su adhesión al sistema de protección contra la violencia de género VioGén

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el alcalde de Valdoviño, Alberto González; y el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña, Fernando Pedreira, firmaron el protocolo de adhesión al sistema VioGén de protección de mujeres víctimas de violencia de género.



Rivas manifestó durante el encuentro que es una prioridad para la Subdelegación del Gobierno que los ayuntamientos entren a formar parte de este sistema. “Son as persoas que compoñen as policías locais as que, por proximidade e coñecemento, poden enriquecer e mellorar este servizo, porque sen dúbida é a administración local a que está máis achegada as veciñas e veciños”.



Con la firma del convenio, Valdoviño completa ya los trámites para sumarse a los 22 concellos de la provincia plenamente integrados en el sistema VioGén. Tanto Rivas como González mostraron su satisfacción por este paso en favor de la seguridad de las mujeres que dan el difícil paso de denunciar la situación de violencia de género en la que viven. “VioGén é unha ferramenta imprescindible e necesaria para avanzar decididamente na protección das vítimas de violencia machista. Esta loita é unha tarefa na que todas as institucións debemos implicarnos ao máximo” remarcó Rivas.