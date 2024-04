Narón firma su adhesión al sistema VioGén de protección a víctimas de violencia de género

Narón se incorporó este viernes de manera oficial al sistema VioGén de protección de mujeres víctimas de violencia de género. Lo hizo con la firma del protocolo de adhesión por parte de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y la alcaldesa, Marián Ferreiro, en un acto en el que también estuvieron presentes, entre otros, el comisario jefe de la Comisaría de Ferrol-Narón, Javier Loresecha; la jefa de la unidad de Violencia sobre la mujer, Manuela Vilaboy; el jefe de la Policía Local, Eduardo Pita; y los portavoces de PP, BNG y PSOE, Germán Castrillón, Olaia Ledo y Silvia de Arriba, respectivamente.



Con esta nueva incorporación, son ya 22 los municipios de la provincia integrados en este programa. “Sodes a administración que está máis achegada as veciñas e veciños, e son por tanto as persoas que compoñen as policías locais as que teñen un maior coñecemento da realidade local, o que sen dúbida é unha información de gran relevancia para actuar na protección das vítimas”, aseveró Rivas. Por su parte, Ferreiro declaró que el Consistorio “está a disposición para todo aquilo no que poidamos colaborar, porque consideramos que é un tema de grande importancia”.

Pleno

Además del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) –que pasará a exposición pública por un periodo de dos meses para que los interesados puedan presentar sus alegaciones–, el pleno municipal aprobó un expediente de modificación de créditos por valor de 1,7 millones de euros y se dio el visto bueno de manera inicial –y por unanimidad– al reglamento del Consello Escolar Municipal. Se ratificó también el convenio interadministrativo de colaboración con el Concello de Valdoviño en materia de personal.



En cuanto a las mociones, salieron adelante las ocho presentadas: las del PP para la ampliación del servicio Xantar na Casa y para poner en marcha un programa de conciliación social para mayores; la del BNG y TEGA sobre la necesidad de acabar con la precariedad laboral; las del PSOE reclamando un espacio de conciliación para familias del alumnado de los colegios públicos y una auditoría externa del Padroado da Cultura; la del BNG en rechazo a la implantación de una macrofactoría de Altri en Palas de Rei y la de PP, BNG y TEGA para solicitar información a la Xunta sobre la prestación del servicio de Madrugadores. l