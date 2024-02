Valdoviño aprueba 37 nuevos núcleos rurales

El Concello aprobó provisionalmente (con los votos a favor de PSOE y BNG y en contra de PP) la delimitación de 37 núcleos rurales (se pasará de 53 a 90), beneficiando a más de 500 propietarios.

"O Concello acóllese deste xeito ás posibilidades que lle brinda a Lei do Solo de Galicia, e confía en contar en breve cos dous informes sectoriais pendentes que permitirían a aprobación definitiva da medida",explica el ejecutivo local.

El alcalde, Alberto González, indica que no solo facilitará el crecimiento urbanístico en el municipio, sino que “ata o momento xa permitiu paralizar a instalación de pas eólicas ao establecer novos límites de referencia respecto a superficies urbanizables”.

El regidor indicó que la delimitación de estos nuevos núcleos se incorporará al Plan de Urbanismo (cuyo proyecto está a punto de finalizar para su aprobación inicial).

Así las cosas, los nuevos núcleos rurales son los siguientes:

Lago: A Bouza da Cabra-Soutullo, Preitela-O Penido, Viansil, O Vilar de Lago.

Valdoviño: Bacorelle, A Cachaveira, O Chamorro, A Costeira-Gonzalvite, A Mourela, O Portodoso, A Rocha.

Pantín: A Ramalleira, O Xestal.

Vilarrube: O Castro-A Escola, As Ferrerías, As Folgueiras, Liñeiro, O Puntal, Quengo.

Loira: Candaíl, Crecente, Loiravella, Os Martices, A Rañoa.

Vilaboa: Os Bidueiros, O Camiño Grande, O Caneiro, A Carbeira, Pena do Boi, San Pedro, O Seixidal, A Vilaxe, Vilela.

Meirás: A Cubeta, O Amedo.

Sequeiro: O Seixidal.