Cedeira y Valdoviño denuncian la inacción de la Xunta ante la contaminación de los bancos marisqueros

Los Consistorios de Cedeira y Valdoviño denuncian la “inacción e desatención” de la Xunta ante lo que consideran “unha auténtica emerxencia biolóxica”. Se refieren a los altos niveles de contaminación detectados en aguas de la ría de Cedeira y en la playa de Vilarrube.

“Transcurriron xa máis de 50 días sen resposta desde que os dous gobernos locais solicitaron unha reunión urxente coa delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, coa intención de abordar o problema e derivalo aos organismos implicados –Pesca, Sanidade, Medio Ambiente, Portos...– polo que urxen unha resposta inmediata que permita estudar a situación”, explican en un comunicado.



El regidor cedeirés, Pablo Moreda, remarca que “isto non vai de política nin de eleccións”, añadiendo que “vai de persoas que merecen atención, porque este non é só un desastre medioambiental, senón tamén económico, que golpea directamente ás familias que viven do marisqueo nestes bancos”. El pasado mes de noviembre ambos Consistorios mantuvieron un encuentro con las profesionales del pósito cedeirés, en la que se puso sobre la mesa el elevado nivel de contaminación por E. coli.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde la Consellería de Infraestruturas sostienen que ambos alcaldes están convocados a una reunión el 23 de febrero con la directora del Intecmar y su homóloga de Augas de Galicia, un encuentro en el que también tomará parte la secretaria territorial. “Es preciso tener en cuenta que desde que solicitó la reunión, pasaron las navidades y se produjo el cese de la delagada territorial”.