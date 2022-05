El Gobierno estima que las F-110 movilizarán unos 3.300 empleos en el sector naval antes de que finalice el año

La construcción de las fragatas F-110 movilizará, antes de que finalice el año, unos 1.300 empleos directos en Navantia y otros 2.000 en la industria auxiliar, según las estimaciones del Gobierno. Así lo manifestó ayer el delegado del ejecutivo central en Galicia, José Miñones, durante una visita a las instalaciones del astillero ferrolano para supervisar los avances en la fabricación de los navíos y la futura ubicación del taller de subbloques, en la que estuvo acompañado del director del astillero, Eduardo Dobarro, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.





De esta forma, Miñones puso en valor la inversión del Gobierno en la ciudad naval, señalando que, a los más de 4.000 millones de las fragatas hay que sumar “una inversión histórica para toda la comarca de más de 5.000 millones en diferentes actuaciones”. En lo referente a los navíos, el delegado apuntó que, un mes después del inicio de los trabajos, ya se habían alcanzado las 78.000 horas de trabajo, con unos 100.000 kilos de acero cortados.





Por otro lado, José Miñones incidió en que la intervención del Gobierno en Ferrol no se limita a las inversiones, sino que la formación también será un pilar fundamentan en ese ámbito. “Navantia va a invertir tres millones de euros para hacer 52.000 horas de formación para estos nuevos trabajos que van a tener que acometer con la construcción de las fragatas”, aseveró el delegado.





Fábrica digital

En cuanto al futuro taller de subbloques, que José Miñones definió de “fábrica digital de bloques”, el delegado aseveró que serán unas instalaciones “al máximo nivel de excelencia internacional, digitalizada, robotizada y, por lo tanto, un salto de calidad tanto en fabricación (...) como en personal muy cualificado”.





Por último, el representante del ejecutivo hizo referencia al recientemente aprobado Perte del sector naval, donde, aseguró, “Navantia va a tener muchas posibilidades [de participar] de esos 310 millones de fondos públicos”, los cuales se “ampliarán” hasta más de 1.300 con “iniciativa privada”. Estos fondos, no obstante, no se destinarían al desarrollo del demandado dique seco, como explicó Miñones durante una pregunta de la prensa, dado que las bases europeas no contemplan nuevas infraestructuras.