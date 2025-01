Mazón dice que acudirán al comité de reconstrucción del Gobierno

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, avanzó que la administración autonómica que dirige acudirá al comité de expertos para la reconstrucción tras la DANA. “Si es para acelerar, iremos donde haga falta. Aunque sea tarde, aunque nos estén mirando por encima del hombro, aunque nos miren con desdén”, aseveró.



Así se expresó este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Altea (Alicante), al ser preguntado por los periodistas por el anuncio del Gobierno de la creación de un grupo de expertos para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre.



Al respecto, Mazón manifestó que “después de tanto esperar, por fin el Gobierno decide llamar a la Generalitat para coordinarse un poco, después de tres meses”.

“Por fin, después de tanta crítica, que es lo que está haciendo el Gobierno permanentemente, arrastrando los pies y con el cálculo político permanente, ha dicho ahora sí que vamos a llamar a la Generalitat, porque si no nos van a seguir criticando, porque voluntad de coordinarse, en ningún momento”, censuró.



Mazón adelantó que la administración autonómica acudirá al comité, “independientemente del desplante institucional y de cómo nos miran por encima del hombro y de ese cálculo político que tiene el Gobierno todos los días con la Generalitat Valenciana”, acusó.

“Donde haga falta”



“Si es para ayudar y si es para mejorar en la recuperación, iremos donde haga falta, y si es para acelerar, iremos donde haga falta. Aunque sea tarde, aunque nos estén mirando por encima del hombro, aunque nos miren con desdén, aunque no nos llamen para nada, aunque no se haya puesto ni siquiera la comisión mixta entre todas las administraciones, todo lo que sea mejorar, lo vamos a hacer”, insistió.



El jefe del Ejecutivo valenciano afirmó que la Generalitat “deja el cálculo político y la controversia a un lado”.

“Lo que sí que no vamos a dejar de hacer es reivindicar lo que necesitan los valencianos. Y que se esté tratando de esta manera las infraestructuras clave para nuestros servicios sociales, nos parece un bochorno”, reprochó el líder valenciano.



Asimismo, Carlos Mazón incidió en que el Gobierno central anunció ayudas para “algunas infraestructuras”. “Pero no para las de la sanidad pública de los valencianos, que esas las vamos a pagar los valencianos; no para la educación de los valencianos, que esas las vamos a pagar los valencianos; no para las infraestructuras; no para los centros sociales; no para los centros de la tercera edad, que esas nos las vamos a pagar nosotros, sin ayuda ninguna del Gobierno”, zanjó el mandatario autonómico.