San Sadurniño sorteó las cestas de la campaña de Navidad

El Concello de San Sadurniño realizó el sorteo de las cestas de la campaña municipal “Polo Nadal, consumo local” entre cerca de 20.000 papeletas. Más de una treintena de establecimientos tomaron parte en esta iniciativa.



Los nueve premios –consistentes en seis cestas valoradas en 70 euros cada una y otras tres de 140– se comunicaron en la jornada del pasado viernes a las personas agraciadas y se entregarán el próximo día 7 a las 12.00 horas.



“Independentemente do seu valor, todas as cestas son de produto galego, comarcal e local, de máxima calidade, co que esta campaña de apoio ao comercio (...) tamén é unha maneira de apostar pola produción excepcional que temos máis preto”, asveró el edil de Desenvolvemento Local, Manolo Varela.