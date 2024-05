La Diputación mejorará la seguridad vial en San Sadurniño con una inversión de 414.000 euros

La Diputación de A Coruña aprobó en la sesión plenaria correspondiente al mes de abril la ejecución del proyecto de mejora de la capa de rodaje de la DP-7603, en el municipio de San Sadurniño.



La intervención se sufragará con cargo al Plan de Conservación de Estradas Provinciais y contará con una inversión que asciende a 414.033 euros.



Estas obras –publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su edición de este martes– se llevarán a cabo desde la feria de San Sadurniño hasta O Coval, es decir, entre los puntos kilométricos 0+300 y 4+200.



Tal y como explican desde el organismo que dirige Valentín González Formoso, la intervención supondrá la mejora de la capa de rodaje de dicho vial mediante la colocación de una nueva de mezcla de bituminosa en caliente, a lo largo de todo el ancho de la calzada y de sus aceras.



Previamente se llevarán a cabo tareas de limpieza y, una vez finalizada la actuación, se repondrán las marcas viales y se pintarán de nuevo los pasos de peatones.



“Con esta obra mellóranse as infraestruturas básicas do concello de San Sadurniño, facilitando os desprazamentos da veciñanza do municipio”, apuntan desde la Diputación. El plazo de ejecución será de tres meses.